США висунули Україні ультиматум щодо переговорів про закінчення війни: що пропонують

США передали Україні найчіткішу за весь час пропозицію щодо гарантій безпеки, яка, за словами американських посадовців, має бути "аналогічною п’ятій статті НАТО". Водночас у Вашингтоні прямо дають зрозуміти, що ця ініціатива має обмежене в часі "вікно можливостей", і у разі відмови Києва наступні пропозиції можуть бути менш вигідними.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Як пише Politico, про неявний ультиматум Вашингтону стало відомо на тлі багатогодинних переговорів у Берліні за участі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, а також українських та європейських представників. За даними видання, головна мета перемовин полягає у спробі схилити Україну до прийняття умов, які, за задумом Вашингтона, можуть покласти край війні з Росією.

"Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Ці гарантії не будуть на столі вічно", – сказав високопосадовець США.

Президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів раніше неодноразово заявляли, що не готові до будь-яких домовленостей без чітких і юридично зобов’язуючих гарантій безпеки з боку США. Основний страх полягає у повторені сценарію, коли Росія, отримавши паузу, знову розпочне агресію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після берлінських переговорів позитивно оцінив американську ініціативу, назвавши запропоновані США гарантії "вражаючими". За його словами, вони суттєво підсилюють безпекову архітектуру, яку наразі обговорюють союзники України.

Своєю чергою Дональд Трамп підтвердив, що провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Деталей цих контактів він не розкрив, однак на запитання, чи має пропозиція щодо гарантій безпеки часові обмеження, Трамп відповів, що "часові обмеження – це коли ми зможемо це зробити".

