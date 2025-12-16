США выдвинули Украине ультиматум по поводу переговоров об окончании войны: что предлагают

США передали Украине самое четкое за все время предложение о гарантиях безопасности, которое, по словам американских чиновников, должно быть "аналогичным пятой статье НАТО". В то же время, в Вашингтоне прямо дают понять, что эта инициатива имеет ограниченное во времени "окно возможностей", и в случае отказа Киева следующие предложения могут быть менее выгодными.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как пишет Politico, о неявном ультиматуме Вашингтона стало известно на фоне многочасовых переговоров в Берлине с участием спецпосланника президента США Стива Виткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, а также украинских и европейских представителей. По данным издания, главная цель переговоров состоит в попытке склонить Украину к принятию условий, которые, по замыслу Вашингтона, могут положить конец войне с Россией.

"Основа этого соглашения состоит в том, чтобы иметь действительно сильные гарантии, подобные статье 5. Эти гарантии не будут на столе вечно", – сказал чиновник США.

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров ранее неоднократно заявляли, что не готовы к каким-либо договоренностям без четких и юридически обязывающих гарантий безопасности со стороны США. Основной страх состоит в повторении сценария, когда Россия, получив паузу, снова начнет агрессию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после берлинских переговоров положительно оценил американскую инициативу, назвав предложенные США гарантии "впечатляющими". По его словам, они существенно усиливают архитектуру безопасности, которую сейчас обсуждают союзники Украины.

В свою очередь Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Деталей этих контактов он не раскрыл, однако на вопрос, имеет ли предложение по гарантиям безопасности временные ограничения, Трамп ответил, что "временные ограничения – это когда мы сможем это сделать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дипломат предупредил о серьезных рисках мирного плана Трампа из-за гарантий безопасности от США.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал уступку Украины для окончания войны.