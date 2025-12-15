"Не можна знову наступити на ті ж граблі": дипломат попередив про серйозні ризики мирного плану Трампа

Колишній посол України у США Валерій Чалий застеріг від прийняття безпекових гарантій для України, які не мають чіткої юридичної сили та не ратифіковані Конгресом США. На його думку, такі обіцянки можуть виявитися лише імітацією захисту, за аналогією з Будапештським меморандумом, який не зміг убезпечити Україну від агресії РФ попри запевнення іншими країнами у гарантіях безпеки.

Валерій Чалий. Фото з відкритих джерел

Валерій Чалий відреагував на переговори між українською та американською делегаціями в Берліні, де обговорювався можливий мирний план завершення війни. За його словами, ключовим питанням для України залишаються реальні, а не декларативні гарантії безпеки.

"Нам кажуть, що Дональд Трамп, в разі прийняття російських вимог обіцяє Україні гарантії безпеки, що будуть виписані "аналогічно п’ятій статті Вашингтонського договору". Хочу зі всією відповідальністю зауважити, що п’ята стаття Північноатлантичного договору має значення виключно з виконанням ВСЬОГО договору, тобто – забезпеченням членства України в НАТО", — зауважив дипломат.

За його словами, аналогічна ситуація і з оборонною статтею 42(7) Договору про ЄС, яка не може бути задіяна, доки Україна не стане членом Євросоюзу.

Дипломат вважає, що єдиним реальним механізмом гарантій безпеки може стати двосторонній союзницький договір між Україною та США, який має бути підписаний і ратифікований Конгресом.

"Тобто договору, який би передбачав, в разі загрози територіальній цілісності і суверенітету України, залучення США у війну проти агресора. Україні треба бути також готовою до взаємних зобов’язань. Тільки так. Все інше – БУДАПЕШТ-2, або просто імітація гарантій безпеки. Не можна знову "наступити на ті ж самі граблі!"", — підсумував дипломат.

