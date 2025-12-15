"Нельзя снова наступить на те же грабли": дипломат предупредил о серьезных рисках мирного плана Трампа

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предостерег от принятия гарантий безопасности для Украины, которые не имеют четкой юридической силы и не ратифицированы Конгрессом США. По его мнению, такие обещания могут оказаться лишь имитацией защиты, по аналогии с Будапештским меморандумом, который не смог обезопасить Украину от агрессии РФ, несмотря на заверения другими странами в гарантиях безопасности.

Валерий Чалый. Фото из открытых источников

Валерий Чалый отреагировал на переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине, где обсуждался мирный план завершения войны. По его словам, ключевым вопросом для Украины остаются реальные, а не декларативные гарантии безопасности.

"Нам говорят, что Дональд Трамп, в случае принятия российских требований, обещает Украине гарантии безопасности, которые будут выписаны "аналогично пятой статье Вашингтонского договора". Хочу со всей ответственностью заметить, что пятая статья Североатлантического договора имеет значение исключительно с исполнением ВСЕГО договора, то есть – обеспечением членства Украины в НАТО", — отметил дипломат.

По его словам, аналогичная ситуация и с оборонной статьей 42(7) Договора о ЕС, которая не может быть задействована до тех пор, пока Украина не станет членом Евросоюза.

Дипломат считает, что единственным реальным механизмом гарантий безопасности может стать двусторонний союзнический договор между Украиной и США, который должен быть подписан и ратифицирован Конгрессом.

"То есть договора, предусматривающего, в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины, привлечение США в войну против агрессора. Украине нужно быть готовой к взаимным обязательствам. Только так. Все остальное – БУДАПЕШТ-2 или просто имитация гарантий безопасности. Нельзя опять "наступить на те же грабли!"", — подытожил дипломат.

