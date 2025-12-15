logo

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Нельзя снова наступить на те же грабли": дипломат предупредил о серьезных рисках мирного плана Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нельзя снова наступить на те же грабли": дипломат предупредил о серьезных рисках мирного плана Трампа

Дипломат Валерий Чалый заявил, что гарантии безопасности без ратификации Конгресса США могут оказаться новым Будапештским меморандумом.

15 декабря 2025, 16:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предостерег от принятия гарантий безопасности для Украины, которые не имеют четкой юридической силы и не ратифицированы Конгрессом США. По его мнению, такие обещания могут оказаться лишь имитацией защиты, по аналогии с Будапештским меморандумом, который не смог обезопасить Украину от агрессии РФ, несмотря на заверения другими странами в гарантиях безопасности.

"Нельзя снова наступить на те же грабли": дипломат предупредил о серьезных рисках мирного плана Трампа

Валерий Чалый. Фото из открытых источников

Валерий Чалый отреагировал на переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине, где обсуждался мирный план завершения войны. По его словам, ключевым вопросом для Украины остаются реальные, а не декларативные гарантии безопасности.

"Нам говорят, что Дональд Трамп, в случае принятия российских требований, обещает Украине гарантии безопасности, которые будут выписаны "аналогично пятой статье Вашингтонского договора". Хочу со всей ответственностью заметить, что пятая статья Североатлантического договора имеет значение исключительно с исполнением ВСЕГО договора, то есть – обеспечением членства Украины в НАТО", — отметил дипломат.

По его словам, аналогичная ситуация и с оборонной статьей 42(7) Договора о ЕС, которая не может быть задействована до тех пор, пока Украина не станет членом Евросоюза.

Дипломат считает, что единственным реальным механизмом гарантий безопасности может стать двусторонний союзнический договор между Украиной и США, который должен быть подписан и ратифицирован Конгрессом.

"То есть договора, предусматривающего, в случае угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины, привлечение США в войну против агрессора. Украине нужно быть готовой к взаимным обязательствам. Только так. Все остальное – БУДАПЕШТ-2 или просто имитация гарантий безопасности. Нельзя опять "наступить на те же грабли!"", — подытожил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент Виктор Ющенко отреагировал на переговоры Украины и США в Берлине.

Также "Комментарии" писали, что президент Зеленский назвал уступку Украины для окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/17cQGWUAqJ/
Теги:

Новости

Все новости