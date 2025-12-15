"Нельзя снова наступить на те же грабли": дипломат предупредил о серьезных рисках мирного плана Трампа

Рубрики
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый предостерег от принятия гарантий безопасности для Украины, которые не имеют четкой юридической силы и не ратифицированы Конгрессом США. По его мнению, такие обещания могут оказаться лишь имитацией защиты, по аналогии с Будапештским меморандумом, который не смог обезопасить Украину от агрессии РФ, несмотря на заверения другими странами в гарантиях безопасности.
Валерий Чалый. Фото из открытых источников
Валерий Чалый отреагировал на переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине, где обсуждался мирный план завершения войны. По его словам, ключевым вопросом для Украины остаются реальные, а не декларативные гарантии безопасности.
По его словам, аналогичная ситуация и с оборонной статьей 42(7) Договора о ЕС, которая не может быть задействована до тех пор, пока Украина не станет членом Евросоюза.
Дипломат считает, что единственным реальным механизмом гарантий безопасности может стать двусторонний союзнический договор между Украиной и США, который должен быть подписан и ратифицирован Конгрессом.
