США виступили з жорсткою заявою щодо Росії: це закінчить війну в Україні

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс закликала держави-члени ООН припинити будь-яку підтримку Росії, яка дозволяє Москві продовжувати війну проти України. У США вважають, що саме зупинка зовнішньої допомоги Кремлю може стати одним із ключових факторів закінчення війни в Україні.

Теммі Брюс. Фото з відкритих джерел

Теммі Брюс під час виступу в ООН заявила, що міжнародна спільнота має відігравати активнішу роль на шляху до завершення війни в Україні. Йдеться насамперед про держави, які прямо чи опосередковано допомагають Росії підтримувати військовий потенціал.

"Ми закликаємо всі держави – члени ООН відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, зокрема шляхом припинення підтримки, яка дає змогу Росії продовжувати цю війну", — сказала Брюс.

Окремо США звернулися до Китаю з закликом припинити постачання компонентів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовій сфері. Також пролунала вимога до Північної Кореї зупинити передачу Росії боєприпасів та ракет. Крім того, щодо Ірану, у США заявили, що Тегеран уже передав Москві сотні ударних безпілотників і ракети, натомість отримує військові технології та співпрацю у сфері оборони.

У Білому домі наголошують, що дипломатичний шлях залишається основним сценарієм для закінчення війни. За словами Брюс, президент США Дональд Трамп налаштований домогтися стійкого миру. Позитивним сигналом на шляху до кінця війни у Вашингтоні назвали нещодавній обмін військовополоненими між Україною та РФ.

