Война с Россией США выступили с жестким заявлением по России: это закончит войну в Украине
США выступили с жестким заявлением по России: это закончит войну в Украине

США в ООН призвали страны мира прекратить поддержку России. В Вашингтоне заявили, что это может приблизить к завершению войны в Украине.

21 апреля 2026, 08:15
Slava Kot

Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс призвала государства-члены ООН прекратить любую поддержку России, позволяющую Москве продолжать войну против Украины. В США считают, что именно остановка внешней помощи Кремлю может оказаться одним из ключевых факторов окончания войны в Украине.

Темми Брюс, выступая в ООН, заявила, что международное сообщество должно играть более активную роль на пути к завершению войны в Украине. Речь идет прежде всего о государствах, которые прямо или косвенно помогают России поддерживать военный потенциал.

"Мы призываем все государства – члены ООН играть конструктивную роль в прекращении этой войны, в частности путем прекращения поддержки, позволяющей России продолжать эту войну", — сказала Брюс.

Отдельно США обратились к Китаю с призывом прекратить поставки компонентов двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере. Также раздалось требование к Северной Корее остановить передачу России боеприпасов и ракет. Кроме того, по Ирану, в США заявили, что Тегеран уже передал Москве сотни ударных беспилотников и ракеты, в то же время он получает военные технологии и сотрудничество в сфере обороны.

В Белом доме отмечают, что дипломатический путь остается основным сценарием для окончания войны. По словам Брюс, президент США Дональд Трамп настроен добиться устойчивого мира. Положительным сигналом по пути к концу войны в Вашингтоне назвали недавний обмен военнопленными между Украиной и РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг жесткой критике США из-за помощи России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Венс сделал циничное заявление о территориальных уступках для окончания войны в Украине.



