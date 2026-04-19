Зеленський жорстко розкритикував США через допомогу Росії у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на рішення США продовжити винятки із санкцій щодо російської нафти. За словами Зеленського, такі кроки фактично дають Кремлю додаткові ресурси для продовження війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський зауважив, що скасування санкцій створює у Москви хибне враження, що агресію можна продовжувати без серйозних наслідків.

"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну", — йдеться в заяві президента.

Як приклад, президент навів цифри російських атак за останній тиждень. За його словами, з 13 по 19 квітня Росія застосувала проти України понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіабомб і майже 60 ракет різних типів.

За його словами, нині в морі перебувають понад 110 танкерів тіньового флоту РФ. На борту цих суден знаходиться більш як 12 мільйонів тонн російської нафти, яку завдяки виняткам із санкцій можна знову продавати.

"Тому важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це", — додав президент.

В Офісі президента раніше заявляли, що завдяки рішенню Вашингтона Москва може отримати близько 10 мільярдів доларів додаткових доходів, які можуть бути використані для закупівлі зброї та фінансування війни проти України.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє доставку та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів до середини травня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Київ звернувся до США з проханням повернути санкції проти РФ.