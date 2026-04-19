logo_ukra

BTC/USD

75246

ETH/USD

2319.2

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленський жорстко розкритикував США через допомогу Росії у війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський жорстко розкритикував США через допомогу Росії у війні проти України

Володимир Зеленський заявив, що рішення США щодо російської нафти допомагає Кремлю фінансувати війну.

19 квітня 2026, 12:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на рішення США продовжити винятки із санкцій щодо російської нафти. За словами Зеленського, такі кроки фактично дають Кремлю додаткові ресурси для продовження війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський зауважив, що скасування санкцій створює у Москви хибне враження, що агресію можна продовжувати без серйозних наслідків.

"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну", — йдеться в заяві президента.

Як приклад, президент навів цифри російських атак за останній тиждень. За його словами, з 13 по 19 квітня Росія застосувала проти України понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіабомб і майже 60 ракет різних типів.

За його словами, нині в морі перебувають понад 110 танкерів тіньового флоту РФ. На борту цих суден знаходиться більш як 12 мільйонів тонн російської нафти, яку завдяки виняткам із санкцій можна знову продавати.

"Тому важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це", — додав президент.

В Офісі президента раніше заявляли, що завдяки рішенню Вашингтона Москва може отримати близько 10 мільярдів доларів додаткових доходів, які можуть бути використані для закупівлі зброї та фінансування війни проти України.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, яка дозволяє доставку та продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів до середини травня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Київ звернувся до США з проханням повернути санкції проти РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18722
Теги:

Новини

Всі новини