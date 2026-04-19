Зеленский жестко раскритиковал США из-за помощи России в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США продлить исключения из санкций в отношении российской нефти. По словам Зеленского, подобные шаги фактически дают Кремлю дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

Зеленский заметил, что отмена санкций создает у Москвы ошибочное впечатление, что агрессию можно продолжать без серьезных последствий.

"Продление ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии и подпитывает иллюзию российского руководства о том, что войну можно продолжать. Каждый доллар за нефть из России – это деньги на войну", — говорится в заявлении президента.

В качестве примера президент привел цифры российских атак за последнюю неделю. По его словам, с 13 по 19 апреля Россия применила против Украины более 2360 ударных дронов, более 1320 управляемых авиабомб и почти 60 ракет разных типов.

По его словам, в настоящее время в море находятся более 110 танкеров теневого флота РФ. На борту этих судов находится более 12 миллионов тонн российской нефти, которую благодаря исключениям из санкций можно снова продавать.

"Поэтому важно, чтобы российские танкеры останавливались, а не доставляли нефть в порты. Нужно чтобы экспорт нефти агрессора уменьшался, и украинские дальнобойные санкции продолжают работать именно на это", — добавил президент.

В Офисе президента ранее заявляли, что благодаря решению Вашингтона, Москва может получить около 10 миллиардов долларов дополнительных доходов, которые могут быть использованы для закупки оружия и финансирования войны против Украины.

Напомним, что Министерство финансов США выдало новую лицензию, разрешающую доставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов до середины мая.

