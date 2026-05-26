США стають спонсором тероризму: як Вашингтон сприяє страшним обстрілам РФ Києва

Міністр закордонних справ рф Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ. Також Лавров натякнув, що іноземним державам варто евакуювати дипломатичний персонал і громадян із Києва. Про це розповів політолог Петро Олещук.

"Ми колись за часів Байдена домагалися від США визнати Росію "державою — спонсором тероризму". Звісно, тоді було "не на часі", "ескалація" і так далі. Тепер, власне, очевидно, що Росія – це держава-терорист, а держава спонсор тероризму – це США", – зазначив політолог.

Він зауважує, саме американці знімають санкції з російської нафти, спонсоруючи їх, у момент, коли Росія офіційно повідомляє про терористичні обстріли столиці суверенної держави.

"Вони не "нікчеми", як ви кажете. Вони свідомі негідники. І спонсори терористів", – заначив Петро Олещук.

Читайте також на порталі "Коментарі" — повідомляється, що, за дорученням президента РФ Володимира Путіна Лавров офіційно довів до американської сторони інформацію про те, що ЗС РФ приступають до системних та послідовних ударів по розташованих у Києві об'єктах, що використовуються для потреб ЗСУ, та по центрах ухвалення відповідних рішень.

“С.В.Лавров привернув увагу до заяви МЗС Росії від 25 травня, в якій США, поряд з іншими державами, які мають представництва у Києві, рекомендовано забезпечити евакуацію з української столиці свого дипломатичного персоналу та інших громадян”, — повідомляє російське МЗС.

