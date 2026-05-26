Министр иностранных дел России Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио "официально довел" до американской стороны, что российская армия "приступает" к системным ударам по объектам в Киеве, которые якобы используют для нужд ВСУ. Также Лавров намекнул, что иностранным государствам следует эвакуировать дипломатический персонал и граждан из Киева. Об этом рассказал политолог Петр Олещук.

Удар по Киеву.

"Мы когда-то во времена Байдена добивались от США признать Россию "государством – спонсором терроризма". Конечно, тогда было "не ко времени", "эскалация" и так далее. Теперь, собственно, очевидно, что Россия – это государство-террорист, а государство – спонсор терроризма – это США", – отметил политолог.

Он отмечает, что именно американцы снимают санкции с российской нефти, спонсируя их, в момент, когда Россия официально сообщает о террористических обстрелах столицы суверенного государства.

"Они не "ничтожны", как вы говорите. Они сознательные негодяи. И спонсоры террористов", – отметил Петр Олещук.

"С.В.Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан", — сообщает российский МИД.

