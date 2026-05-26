Кравцев Сергей
Министр иностранных дел России Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио "официально довел" до американской стороны, что российская армия "приступает" к системным ударам по объектам в Киеве, которые якобы используют для нужд ВСУ. Также Лавров намекнул, что иностранным государствам следует эвакуировать дипломатический персонал и граждан из Киева. Об этом рассказал политолог Петр Олещук.
Он отмечает, что именно американцы снимают санкции с российской нефти, спонсируя их, в момент, когда Россия официально сообщает о террористических обстрелах столицы суверенного государства.
