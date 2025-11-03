Союзник Путіна раптово заявив про готовність відправити своїх миротворців в Україну

Начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій ЗС Білорусі Олексій Скабей заявив, що у разі відповідного рішення білоруські миротворці готові бути розгорнутими в Україні та у Росії.

Білоруські військові. Фото з відкритих джерел

Олексій Скабей в інтерв’ю державному телеканалу СТВ розповів про готовність відправити білоруських миротворців в Україну.

"Підняття нашого прапора в певній країні свідчить про те, що ми відкриті та віддані зобов’язанням, які колись були дані на Асамблеї ООН. Можу зі 100% впевненістю сказати, що на цей момент, як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань", – заявив Скабей.

Водночас Скабей зазначив, що розгортання білоруської миротворчої місії в Україні можливе лише за згодою обох сторін конфлікту.

"Тут все залежить не лише від нас одних. Це залежить від того, як сторони приймуть рішення між собою. Те, що ми готові надати допомогу на прохання обох сторін — ми завжди готові", — додав представник білоруських Збройних сил.

На сьогодні питання створення миротворчої місії в Україні під егідою ООН не розглядається, оскільки переговорний процес між Києвом і Москвою заморожений. Уздовж усієї лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії.

Білорусь з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році підтримує Москву, зокрема надає свої території, військові бази й аеродроми. Олександр Лукашенко відкрито підтримує дії Кремля, а білоруську сторону звинувачують також у сприянні депортації українських дітей із окупованих територій.

