logo_ukra

BTC/USD

107990

ETH/USD

3731.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Союзник Путіна раптово заявив про готовність відправити своїх миротворців в Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Союзник Путіна раптово заявив про готовність відправити своїх миротворців в Україну

Представник ЗС Білорусі Олексій Скабей заявив, що білоруські миротворці готові до розгортання в Україні.

3 листопада 2025, 17:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Начальник управління міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій ЗС Білорусі Олексій Скабей заявив, що у разі відповідного рішення білоруські миротворці готові бути розгорнутими в Україні та у Росії. 

Союзник Путіна раптово заявив про готовність відправити своїх миротворців в Україну

Білоруські військові. Фото з відкритих джерел

Олексій Скабей в інтерв’ю державному телеканалу СТВ розповів про готовність відправити білоруських миротворців в Україну.

"Підняття нашого прапора в певній країні свідчить про те, що ми відкриті та віддані зобов’язанням, які колись були дані на Асамблеї ООН. Можу зі 100% впевненістю сказати, що на цей момент, як тільки ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань", – заявив Скабей. 

Водночас Скабей зазначив, що розгортання білоруської миротворчої місії в Україні можливе лише за згодою обох сторін конфлікту.

"Тут все залежить не лише від нас одних. Це залежить від того, як сторони приймуть рішення між собою. Те, що ми готові надати допомогу на прохання обох сторін — ми завжди готові", — додав представник білоруських Збройних сил.

На сьогодні питання створення миротворчої місії в Україні під егідою ООН не розглядається, оскільки переговорний процес між Києвом і Москвою заморожений. Уздовж усієї лінії фронту тривають інтенсивні бойові дії.

Білорусь з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році підтримує Москву, зокрема надає свої території, військові бази й аеродроми. Олександр Лукашенко відкрито підтримує дії Кремля, а білоруську сторону звинувачують також у сприянні депортації українських дітей із окупованих територій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що країна, яка підтримує зв'язок із РФ, раптом заявила про готовність направити миротворців до України.

Також "Коментарі" писали, що військові Росії та Білорусі домовилися про співпрацю до 2030 року.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-myrotvorci-v-ukrajini/33580118.html
Теги:

Новини

Всі новини