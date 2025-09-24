Країна, яка підтримує зв'язок із РФ, раптом заявила про готовність направити миротворців до України

Індонезія готова взяти на себе частку відповідальності щодо захисту миру та направити миротворчий контингент в Україну. Як передає портал "Коментарі", про це президент країни Прабово Субіанто заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, наголосивши, що для цього має бути дотримана важлива умова.

Прабове Субіанто. Фото: із відкритих джерел

Прабово Субіанто зазначив, що Індонезія готова направити миротворців до України під егідою Організації Об'єднаних Націй, коли відповідне рішення буде ухвалено ООН.

"Ми продовжимо служити там, де світу потрібні захисники. Не просто словами, а "чоботами на землі". Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова спрямувати 20 тисяч або навіть більше наших синів і доньок, щоб установити мир в Україні, у Газі, у Судані, у Лівії, скрізь, де треба забезпечити мир", — наголосив президент країни.

