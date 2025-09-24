Країна, яка підтримує зв'язок із РФ, раптом заявила про готовність направити миротворців до України

Рубрики
Індонезія готова взяти на себе частку відповідальності щодо захисту миру та направити миротворчий контингент в Україну. Як передає портал "Коментарі", про це президент країни Прабово Субіанто заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, наголосивши, що для цього має бути дотримана важлива умова.
Прабове Субіанто. Фото: із відкритих джерел
Прабово Субіанто зазначив, що Індонезія готова направити миротворців до України під егідою Організації Об'єднаних Націй, коли відповідне рішення буде ухвалено ООН.
Читайте також на порталі "Коментарі" — голова Білого дому Дональд Трамп під час виступів у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив кілька заяв, які свідчать, що він насправді "миває руки" від війни в Україні. Про це пише The Telegtaph.
Видання зазначає, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ, а також заяв про мирні переговори Трамп зробив "вражаючий розворот". А саме, в останніх словах про підтримку України США вже не фігурують.
Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Естонії Алар Каріс під час свого виступу під час засідання Ради Безпеки ООН наголосив, що агресія путінського режиму виходить далеко за межі України та загрожує безпеці всієї Європи.