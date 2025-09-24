Цель Путина в войне не Украина: президент Эстонии обратился с важным посланием к Европе

Как передает портал "Комментарии", президент Эстонии Алар Карис в ходе своего выступления во время заседания Совета Безопасности ООН акцентировал, что агрессия путинского режима выходит далеко за пределы Украины и угрожает безопасности всей Европы.

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: из открытых источников

"Недавние нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии являются дополнительным шагом к эскалации и строгим напоминанием о том, что агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всего региона", — заявил Карис.

Президент Эстонии поблагодарил более 50 стран, которые назвали действия России "опасными, безрассудными и нарушающими международное право". Он подчеркнул, что Кремль не заинтересован в мире и безопасности ни в Украине, ни в Европе.

Карис призвал мировую общественность не забывать о том, что именно Украина в марте дала свое согласие на предложение 30-дневного перемирия, тогда как Россия ни разу не проявила готовности пойти на мир.

Лидер Эстонии считает, что Россия хочет "подчинить всю Украину и переформатировать европейский порядок безопасности для удовлетворения собственных неоколониальных и имперских амбиций".

По словам Кариса, единственным путем к перемирию и устойчивому миру является усиление международного давления на Россию. Он также подчеркнул, что Кремль должен отвечать за агрессию и военные преступления.

"Не может быть длительного мира без ответственности — как и справедливости", — отметил президент Эстонии.

