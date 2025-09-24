Цель Путина в войне не Украина: президент Эстонии обратился с важным посланием к Европе

Рубрики
Как передает портал "Комментарии", президент Эстонии Алар Карис в ходе своего выступления во время заседания Совета Безопасности ООН акцентировал, что агрессия путинского режима выходит далеко за пределы Украины и угрожает безопасности всей Европы.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: из открытых источников
Президент Эстонии поблагодарил более 50 стран, которые назвали действия России "опасными, безрассудными и нарушающими международное право". Он подчеркнул, что Кремль не заинтересован в мире и безопасности ни в Украине, ни в Европе.
Карис призвал мировую общественность не забывать о том, что именно Украина в марте дала свое согласие на предложение 30-дневного перемирия, тогда как Россия ни разу не проявила готовности пойти на мир.
Лидер Эстонии считает, что Россия хочет "подчинить всю Украину и переформатировать европейский порядок безопасности для удовлетворения собственных неоколониальных и имперских амбиций".
По словам Кариса, единственным путем к перемирию и устойчивому миру является усиление международного давления на Россию. Он также подчеркнул, что Кремль должен отвечать за агрессию и военные преступления.
