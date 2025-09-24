Зеленский сделал заявление об обмене территориями с РФ: что изменилось

Рубрики
Кравцев Сергей
От президента Соединенных Штатов Дональда Трампа больше не исходят месседжи о том, что Украина должна обменяться территориями с Россией. Лидер США понимает, что это невозможно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для телеканала Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, что у него состоялся хороший разговор с президентом Трампом.
