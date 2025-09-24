Зеленский сделал заявление об обмене территориями с РФ: что изменилось

От президента Соединенных Штатов Дональда Трампа больше не исходят месседжи о том, что Украина должна обменяться территориями с Россией. Лидер США понимает, что это невозможно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для телеканала Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что у него состоялся хороший разговор с президентом Трампом.

"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа – ред.) позиция изменилась", — сказал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский публично упрекнул Си за помощь Путину в войне: что заявил в ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности. Свое заявление Зеленский сделал во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.

"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова", – отметил украинский лидер.

Ранее "Комментарии" писали — Владимир Зеленский раскрыл детали по переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным относительно возможного места встречи на уровне лидеров. Как передает портал "Комментарии", в интервью Fox News президент отметил, что Путину предлагались различные страны на выбор, не только нейтральные, а даже такие дружественные к России, как Казахстан. И Украина готова встретиться, где угодно.



