Зеленський зробив заяву про обмін територіями з РФ: що змінилося

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа більше не виходять меседжі про те, що Україна має обмінятися територіями з Росією. Лідер США розуміє, що це неможливо. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для телеканалу Fox News зробив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України
Глава держави зазначив, що у нього відбулася хороша розмова з президентом Трампом.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський публічно дорікнув Сі за допомогу Путіну у війні: що заявив в ООН.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський заявив, що оскільки Будапештський меморандум "провалився" і перетворився на "порожні слова", Україна будує нову архітектуру безпеки. Свою заяву Зеленський зробив під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України.
Раніше "Коментарі" писали – Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів. Як повідомляє портал "Коментарі", в інтерв'ю Fox News президент зазначив, що Путіну пропонувалися різні країни на вибір, не тільки нейтральні, а навіть такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися де завгодно.