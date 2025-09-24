Зеленський зробив заяву про обмін територіями з РФ: що змінилося

Від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа більше не виходять меседжі про те, що Україна має обмінятися територіями з Росією. Лідер США розуміє, що це неможливо. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для телеканалу Fox News зробив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що у нього відбулася хороша розмова з президентом Трампом.

"На мою думку, сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його (Трампа – ред.) позиція змінилася", — сказав Зеленський.

"Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова", – зазначив український лідер.

