Зеленский впервые раскрыл, какие страны предлагали Путину для встречи
НОВОСТИ

Зеленский впервые раскрыл, какие страны предлагали Путину для встречи

Президент отметил, что был готов встретиться с Путиным даже в Казахстане и ряде других дружественных РФ странах

24 сентября 2025, 07:21
Автор:
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский раскрыл детали по переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным относительно возможного места встречи на уровне лидеров. Как передает портал "Комментарии", в интервью Fox News президент отметил, что Путину предлагались различные страны на выбор, не только нейтральные, а даже такие дружественные к России, как Казахстан. И Украина готова встретиться, где угодно.

Зеленский впервые раскрыл, какие страны предлагали Путину для встречи

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с Владимиром Путиным где угодно, но конечно, не в Москве, как Путин предлагал ранее.

По мнению Зеленского, предложение Путина встретиться в Москве – на самом деле просто повод отложить встречу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский публично упрекнул Си за помощь Путину в войне: что заявил в ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что поскольку Будапештский меморандум "провалился" и превратился "в пустые слова", Украина строит новую архитектуру безопасности. Свое заявление Зеленский сделал во время выступления на заседании высокого уровня Совета Безопасности ООН по Украине.

"Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова", – отметил украинский лидер.




