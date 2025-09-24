Зеленский впервые раскрыл, какие страны предлагали Путину для встречи

Глава украинского государства Владимир Зеленский раскрыл детали по переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным относительно возможного места встречи на уровне лидеров. Как передает портал "Комментарии", в интервью Fox News президент отметил, что Путину предлагались различные страны на выбор, не только нейтральные, а даже такие дружественные к России, как Казахстан. И Украина готова встретиться, где угодно.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, например Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то, например, в Казахстане. Мы готовы", — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с Владимиром Путиным где угодно, но конечно, не в Москве, как Путин предлагал ранее.

По мнению Зеленского, предложение Путина встретиться в Москве – на самом деле просто повод отложить встречу.

