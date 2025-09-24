Зеленський вперше розкрив, які країни пропонували Путіну для зустрічі

Глава української держави Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів. Як передає портал "Коментарі", в інтерв'ю Fox News президент зазначив, що Путіну пропонувалися різні країни на вибір, не лише нейтральні, а й такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися де завгодно.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включаючи Макрона та інших лідерів, і президент Туреччини, усі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, наприклад Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", — наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним будь-де, але звичайно, не в Москві, як Путін пропонував раніше.

На думку Зеленського, пропозиція Путіна зустрітися у Москві – насправді просто привід відкласти зустріч.

"Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова", – зазначив український лідер.



