Зеленський вперше розкрив, які країни пропонували Путіну для зустрічі
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський вперше розкрив, які країни пропонували Путіну для зустрічі

Президент зазначив, що був готовий зустрітися з Путіним навіть у Казахстані та низці інших дружніх РФ країнах.

24 вересня 2025, 07:21
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів. Як передає портал "Коментарі", в інтерв'ю Fox News президент зазначив, що Путіну пропонувалися різні країни на вибір, не лише нейтральні, а й такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися де завгодно.

Зеленський вперше розкрив, які країни пропонували Путіну для зустрічі

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"І команди Трампа, моя команда, європейці, включаючи Макрона та інших лідерів, і президент Туреччини, усі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, наприклад Австрія чи Швейцарія. Ми говорили: "Навіть якщо ви хочете десь, наприклад, у Казахстані. Ми готові", — наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним будь-де, але звичайно, не в Москві, як Путін пропонував раніше.

На думку Зеленського, пропозиція Путіна зустрітися у Москві – насправді просто привід відкласти зустріч.

