Мета Путіна у війні не Україна: президент Естонії звернувся із важливим посланням до Європи

Як передає портал "Коментарі", президент Естонії Алар Каріс під час свого виступу під час засідання Ради Безпеки ООН наголосив, що агресія путінського режиму виходить далеко за межі України та загрожує безпеці всієї Європи.

Президент Естонії Алар Каріс. Фото: з відкритих джерел

"Нещодавні порушення Росією повітряного простору Естонії, Польщі та Румунії є додатковим кроком до ескалації та суворим нагадуванням про те, що агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всього регіону", — заявив Каріс.

Президент Естонії подякував понад 50 країн, які назвали дії Росії "небезпечними, безрозсудними і такими, що порушують міжнародне право". Він наголосив, що Кремль не зацікавлений у світі та безпеці ні в Україні, ні в Європі.

Каріс закликав світову громадськість не забувати, що саме Україна в березні дала свою згоду на пропозицію 30-денного перемир'я, тоді як Росія жодного разу не виявила готовності піти на світ.

Лідер Естонії вважає, що Росія хоче "підкорити всю Україну та переформатувати європейський порядок безпеки для задоволення власних неоколоніальних та імперських амбіцій".

За словами Каріса, єдиним шляхом до перемир'я та сталого світу є посилення міжнародного тиску на Росію. Він також наголосив, що Кремль має відповідати за агресію та військові злочини.

"Не може бути тривалого світу без відповідальності – як і справедливості", – зазначив президент Естонії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа більше не виходять меседжі про те, що Україна має обмінятися територіями з Росією. Лідер США розуміє, що це неможливо. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для телеканалу Fox News зробив президент України Володимир Зеленський.



