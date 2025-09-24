Страна, поддерживающая связь с РФ, вдруг заявила о готовности направить миротворцев в Украину

Индонезия готова взять на себя долю ответственности по защите мира и направить миротворческий контингент в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом президент страны Прабово Субианто заявил во время выступления на Генассамблее ООН, подчеркнув, что для этого должно быть соблюдено важное условие.

Прабово Субианто. Фото: из открытых источников

Прабово Субианто отметил, что Индонезия готова направить миротворцев в Украину под эгидой Организации Объединенных Наций, когда соответствующее решение будет принято ООН.

"Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а "сапогами на земле". Если и когда Совет безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, в Судане, в Ливии, везде, где нужно обеспечить мир", — подчеркнул президент страны.

