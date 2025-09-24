Страна, поддерживающая связь с РФ, вдруг заявила о готовности направить миротворцев в Украину

Рубрики
Индонезия готова взять на себя долю ответственности по защите мира и направить миротворческий контингент в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом президент страны Прабово Субианто заявил во время выступления на Генассамблее ООН, подчеркнув, что для этого должно быть соблюдено важное условие.
Прабово Субианто. Фото: из открытых источников
Прабово Субианто отметил, что Индонезия готова направить миротворцев в Украину под эгидой Организации Объединенных Наций, когда соответствующее решение будет принято ООН.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Дональд Трамп во время выступлений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют, что он на самом деле "умывает руки" от войны в Украине. Об этом пишет "The Telegtaph".
Издание отмечает, что после месяцев заявлений о потере Украиной территорий в пользу РФ, а также заявлений о мирных переговорах Трамп сделал "поразительный разворот". А именно, в его последних словах о поддержке Украины США уже не фигурируют.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Эстонии Алар Карис в ходе своего выступления во время заседания Совета Безопасности ООН акцентировал, что агрессия путинского режима выходит далеко за пределы Украины и угрожает безопасности всей Европы.