Война с Россией Союзник Путина внезапно заявил о готовности отправить своих миротворцев в Украину
НОВОСТИ

Союзник Путина внезапно заявил о готовности отправить своих миротворцев в Украину

Представитель ВС Беларуси Алексей Скабей заявил, что белорусские миротворцы готовы к развертыванию в Украине.

3 ноября 2025, 17:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей заявил, что в случае соответствующего решения белорусские миротворцы готовы быть развернуты в Украине и России.

Союзник Путина внезапно заявил о готовности отправить своих миротворцев в Украину

Белорусские военные. Фото из открытых источников

Алексей Скабей в интервью государственному телеканалу СТВ рассказал о готовности отправить белорусских миротворцев в Украину.

"Поднятие нашего флага в определенной стране свидетельствует о том, что мы открыты и привержены обязательствам, которые когда-то были даны на Ассамблее ООН. Могу со 100% уверенностью сказать, что на данный момент, как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач", – заявил Скабей.

В то же время Скабей отметил, что развертывание белорусской миротворческой миссии в Украине возможно только с согласия обеих сторон конфликта.

"Здесь все зависит не только от нас одних. Это зависит от того, как стороны примут решение между собой. То, что мы готовы оказать помощь по просьбам обеих сторон — мы всегда готовы", — добавил представитель белорусских Вооруженных сил.

На сегодняшний день вопрос создания миротворческой миссии в Украине под эгидой ООН не рассматривается, поскольку переговорный процесс между Киевом и Москвой заморожен. Вдоль всей линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия.

Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году поддерживает Москву, в частности предоставляет свои территории, военные базы и аэродромы. Александр Лукашенко открыто поддерживает действия Кремля, а белорусская сторона обвиняется также в содействии депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна, поддерживающая связь с РФ, вдруг заявила о готовности направить миротворцев в Украину.

Также "Комментарии" писали, что военные России и Белоруссии договорились о сотрудничестве до 2030 года.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-myrotvorci-v-ukrajini/33580118.html
