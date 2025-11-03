Союзник Путина внезапно заявил о готовности отправить своих миротворцев в Украину

Рубрики
Начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей заявил, что в случае соответствующего решения белорусские миротворцы готовы быть развернуты в Украине и России.
Белорусские военные. Фото из открытых источников
Алексей Скабей в интервью государственному телеканалу СТВ рассказал о готовности отправить белорусских миротворцев в Украину.
В то же время Скабей отметил, что развертывание белорусской миротворческой миссии в Украине возможно только с согласия обеих сторон конфликта.
На сегодняшний день вопрос создания миротворческой миссии в Украине под эгидой ООН не рассматривается, поскольку переговорный процесс между Киевом и Москвой заморожен. Вдоль всей линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия.
Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году поддерживает Москву, в частности предоставляет свои территории, военные базы и аэродромы. Александр Лукашенко открыто поддерживает действия Кремля, а белорусская сторона обвиняется также в содействии депортации украинских детей с оккупированных территорий.
