У Москві відбулося засідання спільної Колегії міністерств оборони Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Військові Росії та Білорусі домовилися про співпрацю до 2030 року: що відомо

У ході засідання колегії виступили Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов та його білоруський колега Віктор Хренін, які підбили підсумки спільної діяльності за минулий рік та визначили перспективні напрямки взаємодії, передають у ворожому МО РФ,

"Спільно із білоруською стороною зміцнюємо єдиний оборонний простір. Здійснюємо взаємне постачання продукції військового призначення. Налагоджуємо кооперацію оборонно-промислових комплексів наших країн. Пріоритетну увагу приділяємо підвищенню бойових можливостей регіонального угрупування військ та Єдиної регіональної системи ППО Росії та Білорусії", – заявив Андрій Білоусов.

За його словами, з метою запровадження досвіду так званої "спеціальної військової операції" у практику підготовки білоруських військовослужбовців 27-28 травня у Мінську проведено конференцію органів бойової підготовки Росії та Білорусії.

Білоусов повідомив, що на базі навчально-бойового центру спільної підготовки військовослужбовців мотострілкових та танкових підрозділів у Нижегородській області поточного року підготовлено два посилені танкові батальйони та 49 інструкторів білоруських Збройних Сил з різних предметів бойової підготовки.

"З метою продовження взаємодії у сфері оборони сьогодні затвердимо Програму стратегічного партнерства Республіки Білорусь та Російської Федерації у військовій галузі на період із 2026 по 2030 рік. Надалі розробимо План її реалізації. Хотів би наголосити, що досягнутий рівень військового та військово-технічного співробітництва дозволяє оперативно приймати спільні рішення щодо нівелювання всього спектру сучасних викликів та загроз безпеці наших країн", – заявив міністр ворожого відомства.

