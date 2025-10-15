В Москве прошло заседание совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации.

Военные России и Беларуси договорились о сотрудничестве до 2030 года: что известно

В ходе заседания коллегии выступили Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и его белорусский коллега Виктор Хренин, которые подвели итоги совместной деятельности за прошедший год и определили перспективные направления взаимодействия, передают во вражеском МО РФ,

"Совместно с белорусской стороной укрепляем единое оборонное пространство. Осуществляем взаимные поставки продукции военного назначения. Налаживаем кооперацию оборонно-промышленных комплексов наших стран. Приоритетное внимание уделяем повышению боевых возможностей региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии", – заявил Андрей Белоусов.

По его словам, в целях внедрения опыта так называемой "специальной военной операции" в практику подготовки белорусских военнослужащих 27-28 мая в Минске проведена конференция органов боевой подготовки России и Белоруссии.

Белоусов сообщил, что на базе учебно-боевого центра совместной подготовки военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений в Нижегородской области в текущем году подготовлено два усиленных танковых батальона и 49 инструкторов белорусских Вооружённых Сил по различным предметам боевой подготовки.

"В целях продолжения взаимодействия в сфере обороны сегодня утвердим Программу стратегического партнёрства Республики Беларусь и Российской Федерации в военной области на период с 2026 по 2030 год. В дальнейшем разработаем План её реализации. Хотел бы подчеркнуть, что достигнутый уровень военного и военно-технического сотрудничества позволяет оперативно принимать совместные решения по нивелированию всего спектра современных вызовов и угроз безопасности наших стран", – заявил министр вражеского ведомства.

