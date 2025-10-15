Украина срочно передала сигналы партнерам: какая угроза может возникнуть со стороны Беларуси

Украинская разведка получила информацию о новой российской авантюре военной эксплуатации территории Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, детали этой информации пока не разглашаются. Украинская сторона предупредит партнеров, которым может угрожать реализация этих планов.

"Олег Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать", — заявил президент.

Также украинский лидер рассказал, что накануне своего визита в Вашингтон и встреч с европейскими лидерами он обсудил вопрос перекрытия каналов поставки в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", — добавил президент.

