Украина срочно передала сигналы партнерам: какая угроза может возникнуть со стороны Беларуси

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинская разведка получила информацию о новой российской авантюре военной эксплуатации территории Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.
Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников
Владимир Зеленский отметил, детали этой информации пока не разглашаются. Украинская сторона предупредит партнеров, которым может угрожать реализация этих планов.
Также украинский лидер рассказал, что накануне своего визита в Вашингтон и встреч с европейскими лидерами он обсудил вопрос перекрытия каналов поставки в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.
Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство обороны Беларуси объявило о начале масштабной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Решение принято по поручению главнокомандующего – Александра Лукашенко, говорится в заявлении Минобороны страны.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленскому нужно действовать срочно: Лукашенко сделал заявление о независимости Украины.