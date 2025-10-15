logo_ukra

BTC/USD

111739

ETH/USD

4095.43

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна терміново передала сигнали партнерам: яка загроза може виникнути з боку Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна терміново передала сигнали партнерам: яка загроза може виникнути з боку Білорусі

Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про військові плани РФ у Білорусі

15 жовтня 2025, 15:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українська розвідка отримала інформацію про нову російську авантюру військової експлуатації території Білорусі. Як передає портал "Коментарі", про це в Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Україна терміново передала сигнали партнерам: яка загроза може виникнути з боку Білорусі

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Володимир Зеленський зазначив, деталі цієї інформації поки що не розголошуються. Українська сторона попередить партнерів, яким загрожує реалізація цих планів.

"Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не робитимемо інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", — заявив президент.

Також український лідер розповів, що напередодні свого візиту до Вашингтона та зустрічей з європейськими лідерами він обговорив питання перекриття каналів постачання до Росії критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.                                        

"Ми в Україні чітко розуміємо, які постачання мають найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", — додав президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок масштабної перевірки бойової готовності Збройних сил країни. Рішення ухвалено за дорученням головнокомандувача – Олександра Лукашенка, йдеться у заяві Міноборони країни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленському треба діяти терміново: Лукашенко зробив заяву про незалежність України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини