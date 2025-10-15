Україна терміново передала сигнали партнерам: яка загроза може виникнути з боку Білорусі

Українська розвідка отримала інформацію про нову російську авантюру військової експлуатації території Білорусі. Як передає портал "Коментарі", про це в Telegram повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Володимир Зеленський зазначив, деталі цієї інформації поки що не розголошуються. Українська сторона попередить партнерів, яким загрожує реалізація цих планів.

"Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не робитимемо інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати", — заявив президент.

Також український лідер розповів, що напередодні свого візиту до Вашингтона та зустрічей з європейськими лідерами він обговорив питання перекриття каналів постачання до Росії критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, які постачання мають найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", — додав президент.

