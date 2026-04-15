Скоро росіянам стане ще гарячіше: Сирський заінтригував заявою про удари по РФ

Україна не збирається припиняти удари по території Росії. Генштаб робить ставку на продовження ударів по об’єктах на території Росії, які забезпечують військову інфраструктуру окупантів. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком проінформував, що за березень засобами Deep Strike уражено 76 цілей, серед яких 15 об’єктів нафтопереробної промисловості.

Також головнокомандувач заслухав доповіді щодо мобілізації та рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного облаштування оборонних рубежів і підтримання боєздатності підрозділів.

Варто зазначити, що у цій заяві також йдеться про те, що березень 2026 року став для українських воїнів місяцем інтенсивних бойових дій та продовження активної оборони. Наші захисники змогли досягти результатів у звільненні частини територій.

"Російський агресор зазнає значних втрат, проте не полишає своїх планів щодо захоплення України", — повідомив головком.

Він підкреслив, що головні завдання Сил оборони – нищити ворога, зупиняти його просування, завдавати уражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати небо над містами й селищами.

