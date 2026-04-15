Скоро россиянам станет еще жарче: Сырский заинтриговал заявлением об ударах по РФ

Украина не собирается останавливать удары по территории России. Генштаб делает ставку на продолжение ударов по объектам на территории России, обеспечивающим военную инфраструктуру окупантов. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком проинформировал, что за март средствами Deep Strike поражено 76 целей, среди которых 15 объектов нефтеперерабатывающей промышленности.

Также главнокомандующий заслушал доклады по мобилизации и рекрутингу, логистическому обеспечению, фортификационному обустройству оборонных рубежей и поддержанию боеспособности подразделений.

Следует отметить, что в этом заявлении также говорится, что март 2026 стал для украинских воинов месяцем интенсивных боевых действий и продолжения активной обороны. Наши защитники смогли добиться результатов в освобождении части территорий.

"Российский агрессор несет значительные потери, однако не оставляет своих планов по захвату Украины", — сообщил главком.

Он подчеркнул, что главные задачи Сил обороны – уничтожать врага, останавливать его продвижение, наносить поражения по тылам россиян, в том числе в глубине их территории, оберегать небо над городами и поселками.

Александр Сырский заявил, что российские войска, несмотря на серьезные потери, продолжают попытки изменить ситуацию на фронте в свою пользу. В ответ украинские силы ведут активную оборону, нанося противнику максимальный ущерб и постепенно истощая его ресурсы. Об этом главком сообщил по итогам рабочей поездки в южную операционную зону, где провел совещания по командованию и подразделениям, задействованным в отражении агрессии Россия.




