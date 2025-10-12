В Україні близько 15–20% громадян готові до капітуляції перед Росією, однак переважна більшість залишається налаштованою на подальшу боротьбу за незалежність і територіальну цілісність. Про це заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Скільки українців готові капітулювати перед Росією. Фото з відкритих джерел

Антон Грушецький в етері телеканалу "Еспресо" заявив, що навіть після майже чотирьох років повномасштабної війни понад половина українців не готові припиняти опір агресору. За його словами, це свідчить про високу стійкість і єдність українського суспільства.

"Давайте чесно про це говорити, є частка, це 15-20% українців, які готові капітулювати. Втім, більшість точно не готова складати зброю й не готова капітулювати", — сказав Грушецький.

Соціолог пояснює, що з 2023 року зростає кількість тих, хто формально допускає територіальні втрати, проте це не означає готовності визнати окупацію частини українських земель чи офіційно відмовитись від них.

"Якщо у 2022-2023 роках в українців були певні романтичні погляди на ситуацію, зокрема, що в нас є надійні партнери, ми отримаємо зброю, а санкції запрацюють настільки ефективно, що економіка РФ буде зруйнована, то зараз ставлення стало більш прагматичне і навіть цинічне", — пояснює Грушецький.

На його думку, це не свідчення зневіри, а раціональніше сприйняття війни та міжнародної ситуації. Українці почали критичніше оцінювати дії партнерів і складність досягнення миру. Як пояснює Грушецький, навіть після чотирьох років війни більшість українців не хочуть обговорювати можливі територіальні поступки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки українців готові до територіальних поступок в обмін на закінчення війни. Результати опитування КМІС.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський заявив про сигнал до миру з Росії.