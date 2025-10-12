Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Украине около 15–20% граждан готовы к капитуляции перед Россией, однако подавляющее большинство остаются настроенными на дальнейшую борьбу за независимость и территориальную целостность. Об этом заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.
Сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией. Фото из открытых источников
Антон Грушецкий в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что даже после почти четырех лет полномасштабной войны более половины украинцев не готовы прекращать сопротивление агрессору. По его словам, это свидетельствует о высокой устойчивости и единстве украинского общества.
Социолог объясняет, что с 2023 года растет количество формально допускающих территориальные потери, однако это не означает готовности признать оккупацию части украинских земель или официально отказаться от них.
По его мнению, это не свидетельство уныния, а более рациональное восприятие войны и международной ситуации. Украинцы стали более критично оценивать действия партнеров и сложность достижения мира. Как объясняет Грушецкий, даже после четырех лет войны большинство украинцев не хотят обсуждать возможные территориальные уступки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев готово к территориальным уступкам в обмен на окончание войны. Результаты опроса КМИС.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о сигнале к миру из России.