logo

BTC/USD

113283

ETH/USD

4040.9

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией

Социолог КМИС Антон Грушецкий заявил, что около 15–20% украинцев готовы к капитуляции перед Россией, но большинство граждан настроены продолжать борьбу за независимость.

12 октября 2025, 18:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Украине около 15–20% граждан готовы к капитуляции перед Россией, однако подавляющее большинство остаются настроенными на дальнейшую борьбу за независимость и территориальную целостность. Об этом заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией

Сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией. Фото из открытых источников

Антон Грушецкий в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что даже после почти четырех лет полномасштабной войны более половины украинцев не готовы прекращать сопротивление агрессору. По его словам, это свидетельствует о высокой устойчивости и единстве украинского общества.

"Давайте честно об этом говорить, есть доля, это 15-20% украинцев, которые готовы капитулировать. Впрочем, большинство точно не готово складывать оружие и не готово капитулировать", — сказал Грушецкий.

Социолог объясняет, что с 2023 года растет количество формально допускающих территориальные потери, однако это не означает готовности признать оккупацию части украинских земель или официально отказаться от них.

"Если в 2022-2023 годах у украинцев были определенные романтические взгляды на ситуацию, в частности, что у нас есть надежные партнеры, мы получим оружие, а санкции заработают настолько эффективно, что экономика РФ будет разрушена, то сейчас отношение стало более прагматичным и даже циничным", — объясняет Грушецкий.

По его мнению, это не свидетельство уныния, а более рациональное восприятие войны и международной ситуации. Украинцы стали более критично оценивать действия партнеров и сложность достижения мира. Как объясняет Грушецкий, даже после четырех лет войны большинство украинцев не хотят обсуждать возможные территориальные уступки. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев готово к территориальным уступкам в обмен на окончание войны. Результаты опроса КМИС.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о сигнале к миру из России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости