Сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией

В Украине около 15–20% граждан готовы к капитуляции перед Россией, однако подавляющее большинство остаются настроенными на дальнейшую борьбу за независимость и территориальную целостность. Об этом заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

Антон Грушецкий в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что даже после почти четырех лет полномасштабной войны более половины украинцев не готовы прекращать сопротивление агрессору. По его словам, это свидетельствует о высокой устойчивости и единстве украинского общества.

"Давайте честно об этом говорить, есть доля, это 15-20% украинцев, которые готовы капитулировать. Впрочем, большинство точно не готово складывать оружие и не готово капитулировать", — сказал Грушецкий.

Социолог объясняет, что с 2023 года растет количество формально допускающих территориальные потери, однако это не означает готовности признать оккупацию части украинских земель или официально отказаться от них.

"Если в 2022-2023 годах у украинцев были определенные романтические взгляды на ситуацию, в частности, что у нас есть надежные партнеры, мы получим оружие, а санкции заработают настолько эффективно, что экономика РФ будет разрушена, то сейчас отношение стало более прагматичным и даже циничным", — объясняет Грушецкий.

По его мнению, это не свидетельство уныния, а более рациональное восприятие войны и международной ситуации. Украинцы стали более критично оценивать действия партнеров и сложность достижения мира. Как объясняет Грушецкий, даже после четырех лет войны большинство украинцев не хотят обсуждать возможные территориальные уступки.

