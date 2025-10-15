logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Скільки штрафів ТЦК виписали у 2025 році: в яких регіонах карають найактивніше
Скільки штрафів ТЦК виписали у 2025 році: в яких регіонах карають найактивніше

У 2025 році ТЦК відкрили понад 47 тисяч проваджень за порушення військового обліку. Лідирує Київ, а найменше штрафів на заході та в зоні бойових дій.

15 жовтня 2025, 09:19
Автор:
Slava Kot

В Україні з початку 2025 року територіальні центри комплектування (ТЦК) відкрили понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Майже третина з них уже завершена. За даними Міністерства оборони, найбільше штрафів фіксують у Києві та східних областях, тоді як у західних регіонах кількість таких випадків значно нижча.

Скільки штрафів ТЦК виписали у 2025 році: в яких регіонах карають найактивніше

Скільки штрафів ТЦК виписали у 2025 році. Фото з відкритих джерел

За даними Опендатабот, станом на початок жовтня 2025 року ТЦК зареєстрували 47 046 адміністративних проваджень, із яких 14 454 уже закриті. У середньому це близько 4,5 тисячі нових справ щомісяця, але липень став рекордним, тоді було відкрито 7 595 проваджень.

У яких регіонах ТЦК штрафує найбільше:

  • - Київ — 7 163 провадження (15%)
  • - Сумська область — 4 251 (9%)
  • - Одеська область — 3 995 (9%)
  • - Дніпропетровська область — 3 846 (8%)
  • - Харківська область — 3 349 (7%)

Загалом 18 регіонів України перевищили позначку у тисячу відкритих справ.

Найменше проваджень від ТЦК відкрито на заході країни та в регіонах бойових дій:

  • - Львівська область — 626
  • - Рівненська — 464
  • - Івано-Франківська — 315
  • - Херсонська — 137
  • - Луганська — 11

Скільки штрафів ТЦК виписали у 2025 році: в яких регіонах карають найактивніше - фото 2

Штрафи від ТЦК за регіонами України

Переважна більшість порушників, яких штрафують виявилися чоловіки віком 25–45 років. Вони становлять близько 80% усіх випадків. Жінки отримали лише 98 штрафів, що становить 0,2% від загальної кількості.

Як пише Опендатабот, найбільш "активним" виявився Сумський міський ТЦК, де проти двох чоловіків відкрили по дев’ять проваджень кожному, а ще проти одного — вісім. Це наразі найбільша кількість штрафів на одну людину в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ТЦК заявили про зміну підходів до мобілізації, адже будуть залучати бойові підрозділи.

Також "Коментарі" писали, що військовий пропонує мобілізацію з 16 років для створення нової армії.



Джерело: https://opendatabot.ua/analytics/tck-fines-2025-10
