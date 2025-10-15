Сколько штрафов ТЦК выписали в 2025 году: в каких регионах наказывают наиболее активно

В Украине с начала 2025 года территориальные центры комплектования (ТЦК) открыли более 47 тысяч производств за нарушение правил военного учета. Почти треть из них уже завершена. По данным Министерства обороны, больше всего штрафов фиксируют в Киеве и восточных областях, тогда как в западных регионах количество таких случаев значительно ниже.

Сколько штрафов ТЦК было выписано в 2025 году. Фото из открытых источников

По данным Опендатабот, по состоянию на начало октября 2025 года ТЦК зарегистрировали 47 046 административных производств, из которых 14 454 уже закрыты. В среднем это около 4,5 тысячи новых дел ежемесячно, но июль стал рекордным, тогда было открыто 7 595 производств.

В каких регионах ТЦК штрафует больше всего:

— Киев — 7 163 производства (15%)

— Сумская область – 4 251 (9%)

— Одесская область – 3 995 (9%)

— Днепропетровская область – 3 846 (8%)

— Харьковская область – 3 349 (7%)

В общей сложности 18 регионов Украины превысили отметку в тысячу открытых дел.

Меньше производств от ТЦК открыто на западе страны и в регионах боевых действий:

— Львовская область — 626

— Ровенская — 464

— Ивано-Франковская — 315

— Херсонская – 137

— Луганская — 11

Штрафы от ТЦК по регионам Украины

Подавляющее большинство нарушителей, которых штрафуют, оказались мужчины в возрасте 25–45 лет. Они составляют около 80% всех случаев. Женщины получили всего 98 штрафов, что составляет 0,2% от общего количества.

Как пишет Опендатабот, наиболее "активным" оказался Сумской городской ТЦК, где против двух мужчин открыли по девять производств каждому, а еще против одного — восемь. Это наибольшее количество штрафов на одного человека в Украине.

