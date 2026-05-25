Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Скільки Росії треба часу для нових масованих атак: військовий дав точну відповідь
Скільки Росії треба часу для нових масованих атак: військовий дав точну відповідь

Грабський пояснив, скільки часу Росії потрібно для накопичення балістичних ракет перед новими масованими ударами по Україні.

25 травня 2026, 10:15
Slava Kot

Російській армії потрібно приблизно до 10 днів, аби накопичити достатню кількість балістичних ракет для нової масштабної атаки по Україні. Таку оцінку озвучив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський, коментуючи останні масовані обстріли українських міст.

Росії потрібно до 10 днів для нових атак по Україні. Фото з відкритих джерел

Сергій Грабський в ефірі "Еспресо" заявив, що можливості російського військово-промислового комплексу щодо виробництва балістичних ракет залишаються обмеженими. На його думку, саме цим можна пояснити те, що під час останніх атак РФ застосовувала відносно невелику кількість балістики.

"Росії потрібно до 10 днів, щоб накопичити якусь питому кількість ракет для того, щоб завдавати масованих ударів. Тому і бачимо, що в останні рази атак кількість балістичних ракет є дуже обмеженою, що свідчить про серйозні проблеми російського ВПК", — зазначив Грабський.

Водночас експерт наголосив, що це не означає повне виснаження російського арсеналу. За його словами, армія РФ використовує ракети приблизно в тому темпі, у якому російська промисловість здатна їх виготовляти.

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня російські війська здійснили черговий масштабний удар по Україні. Найбільше постраждав Київ. У столиці повідомляли про понад 80 поранених та двох загиблих. Пошкодження були зафіксовані в усіх районах міста. Перед цим, Росія масовано атакувала Київ 14 травня, коли влучила у багатоповерхівку в Дарницькому районі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала Україну "ядерною ракетою".

Також "Коментарі" писали, що стало відомо, куди влучила ракета "Орєшнік" в Білій Церкві.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-grabskiy-skazav-skilki-dniv-rosii-potribno-nakopichuvati-raketi-dlya-masshtabnikh-atak
