Скільки Росії треба часу для нових масованих атак: військовий дав точну відповідь

Російській армії потрібно приблизно до 10 днів, аби накопичити достатню кількість балістичних ракет для нової масштабної атаки по Україні. Таку оцінку озвучив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський, коментуючи останні масовані обстріли українських міст.

Сергій Грабський в ефірі "Еспресо" заявив, що можливості російського військово-промислового комплексу щодо виробництва балістичних ракет залишаються обмеженими. На його думку, саме цим можна пояснити те, що під час останніх атак РФ застосовувала відносно невелику кількість балістики.

"Росії потрібно до 10 днів, щоб накопичити якусь питому кількість ракет для того, щоб завдавати масованих ударів. Тому і бачимо, що в останні рази атак кількість балістичних ракет є дуже обмеженою, що свідчить про серйозні проблеми російського ВПК", — зазначив Грабський.

Водночас експерт наголосив, що це не означає повне виснаження російського арсеналу. За його словами, армія РФ використовує ракети приблизно в тому темпі, у якому російська промисловість здатна їх виготовляти.

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня російські війська здійснили черговий масштабний удар по Україні. Найбільше постраждав Київ. У столиці повідомляли про понад 80 поранених та двох загиблих. Пошкодження були зафіксовані в усіх районах міста. Перед цим, Росія масовано атакувала Київ 14 травня, коли влучила у багатоповерхівку в Дарницькому районі.

