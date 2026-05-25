Сколько России нужно времени для новых массированных атак: военный дал точный ответ

Российской армии нужно примерно до 10 дней, чтобы накопить достаточное количество баллистических ракет для новой масштабной атаки по Украине. Такую оценку озвучили полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский, комментируя последние массированные обстрелы украинских городов.
Сергей Грабский в эфире "Эспрессо" заявил, что возможности российского военно-промышленного комплекса по производству баллистических ракет остаются ограниченными. По его мнению, именно этим можно объяснить, что во время последних атак РФ применяла относительно небольшое количество баллистики.
В то же время эксперт подчеркнул, что это не означает полное истощение российского арсенала. По его словам, армия РФ использует ракеты примерно в том темпе, в котором российская промышленность способна их производить.
Напомним, что в ночь на 24 мая российские войска нанесли очередной масштабный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев. В столице сообщали о более 80 раненых и двух погибших. Повреждения были зафиксированы во всех районах города. Перед этим Россия массированно атаковала Киев 14 мая, когда попала в многоэтажку в Дарницком районе.
