Сколько России нужно времени для новых массированных атак: военный дал точный ответ

Российской армии нужно примерно до 10 дней, чтобы накопить достаточное количество баллистических ракет для новой масштабной атаки по Украине. Такую оценку озвучили полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский, комментируя последние массированные обстрелы украинских городов.

России нужно до 10 дней для новых атак по Украине. Фото из открытых источников

Сергей Грабский в эфире "Эспрессо" заявил, что возможности российского военно-промышленного комплекса по производству баллистических ракет остаются ограниченными. По его мнению, именно этим можно объяснить, что во время последних атак РФ применяла относительно небольшое количество баллистики.

"России нужно до 10 дней, чтобы накопить какое-то удельное количество ракет для того, чтобы наносить массированные удары. Поэтому и видим, что в последние разы атак количество баллистических ракет очень ограничено, что свидетельствует о серьезных проблемах российского ВПК", — отметил Грабский.

В то же время эксперт подчеркнул, что это не означает полное истощение российского арсенала. По его словам, армия РФ использует ракеты примерно в том темпе, в котором российская промышленность способна их производить.

Напомним, что в ночь на 24 мая российские войска нанесли очередной масштабный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев. В столице сообщали о более 80 раненых и двух погибших. Повреждения были зафиксированы во всех районах города. Перед этим Россия массированно атаковала Киев 14 мая, когда попала в многоэтажку в Дарницком районе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала Украину "ядерной ракетой".

Также "Комментарии" писали, что стало известно, куда попала ракета "Орешник" в Белой Церкви.