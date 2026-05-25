logo

BTC/USD

77282

ETH/USD

2111.8

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько России нужно времени для новых массированных атак: военный дал точный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько России нужно времени для новых массированных атак: военный дал точный ответ

Грабский объяснил, сколько времени России нужно для накопления баллистических ракет перед новыми массированными ударами по Украине.

25 мая 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российской армии нужно примерно до 10 дней, чтобы накопить достаточное количество баллистических ракет для новой масштабной атаки по Украине. Такую оценку озвучили полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский, комментируя последние массированные обстрелы украинских городов.

Сколько России нужно времени для новых массированных атак: военный дал точный ответ

России нужно до 10 дней для новых атак по Украине. Фото из открытых источников

Сергей Грабский в эфире "Эспрессо" заявил, что возможности российского военно-промышленного комплекса по производству баллистических ракет остаются ограниченными. По его мнению, именно этим можно объяснить, что во время последних атак РФ применяла относительно небольшое количество баллистики.

"России нужно до 10 дней, чтобы накопить какое-то удельное количество ракет для того, чтобы наносить массированные удары. Поэтому и видим, что в последние разы атак количество баллистических ракет очень ограничено, что свидетельствует о серьезных проблемах российского ВПК", — отметил Грабский.

В то же время эксперт подчеркнул, что это не означает полное истощение российского арсенала. По его словам, армия РФ использует ракеты примерно в том темпе, в котором российская промышленность способна их производить.

Напомним, что в ночь на 24 мая российские войска нанесли очередной масштабный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев. В столице сообщали о более 80 раненых и двух погибших. Повреждения были зафиксированы во всех районах города. Перед этим Россия массированно атаковала Киев 14 мая, когда попала в многоэтажку в Дарницком районе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия атаковала Украину "ядерной ракетой".

Также "Комментарии" писали, что стало известно, куда попала ракета "Орешник" в Белой Церкви.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-grabskiy-skazav-skilki-dniv-rosii-potribno-nakopichuvati-raketi-dlya-masshtabnikh-atak
Теги:

Новости

Все новости