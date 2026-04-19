Скільки поліцейських воюють на фронті: глава Нацполіції озвучив точні цифри

Slava Kot
У Національній поліції України нині служать понад 100 тисяч співробітників, з яких близько 9 тисяч безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. Ще понад 30 тисяч правоохоронців працюють у регіонах, наближених до зони бойових дій. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Іван Вигівський. Фото з відкритих джерел
Іван Вигівський під час брифінгу щодо теракту у Києві розповів про склад Нацполіції.
Окремо Вигівський прокоментував ситуацію з двома патрульними, які залишили місце місце теракту у Києві. Голова Нацполіції назвав інцидент "прикрим".
Нагадаємо, що 18 квітня в Києві стався теракт під час якого чоловік вбив шість людей, ще 14 отримали поранення.
