Скільки поліцейських воюють на фронті: глава Нацполіції озвучив точні цифри

У Національній поліції України нині служать понад 100 тисяч співробітників, з яких близько 9 тисяч безпосередньо виконують бойові завдання на фронті. Ще понад 30 тисяч правоохоронців працюють у регіонах, наближених до зони бойових дій. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Іван Вигівський.

Іван Вигівський під час брифінгу щодо теракту у Києві розповів про склад Нацполіції.

"У Нацполіції працює трохи більше 100 тисяч поліцейських. 25 тисяч — це тільки жінки у нас. І 13,5 тисяч — це поліцейські, які не досягли 25 років, тобто — не мобілізаційного віку. При цьому близько 9 тисяч поліцейських постійно воює на фронті, і ще понад 30 тисяч задіяні і працюють на територіях, наближених до зони бойових дій", — сказав Вигівський.

Окремо Вигівський прокоментував ситуацію з двома патрульними, які залишили місце місце теракту у Києві. Голова Нацполіції назвав інцидент "прикрим".

"Ми не можемо про неї не говорити. Ми приймаємо кадрові рішення і також матеріали, які ми зберемо (у ході службового розслідування), ми направимо до ДБР. Але все-таки не зовсім коректно і правильно робити висновки саме по діям цих двох поліцейських, щодо всієї системі Нацполіції", — заявив Вигівський.

Нагадаємо, що 18 квітня в Києві стався теракт під час якого чоловік вбив шість людей, ще 14 отримали поранення.

