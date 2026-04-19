Поліція розкрила нові деталі про київського стрілка: хто він, як почалася стрілянина, що робила поліція

Голова Національної поліції Іван Вигівський оприлюднив нові подробиці стрілянини в Києві, яка завершилася загибеллю людей та спецоперацією силовиків. За його словами, трагедія почалася зі звичайної побутової сварки між сусідами, а нападник мав офіційний дозвіл на зброю.

Дмитро Васильченков влаштував теракт в Києві. Фото з відкритих джерел

Хто такий київський стрілець

За даними поліції, нападником був уродженець Москви 58-річний Дмитро Васильченков. З 1992 року він служив в Україні в автомобільних військах, а після виходу на пенсію у 2005 році певний час проживав у Росії.

"Підняли його соціальні сторінки, погляди у нього негативні. Не можна сказати, що у нього була позиція українська", — розповів Вигівський.

У 2017 році чоловік повернувся в Україну та мешкав у Бахмуті. Пізніше переїхав до Києва. Поліція також перевіряє його публічну активність у соцмережах та можливі проросійські погляди.

За словами правоохоронців, сусіди характеризували його як замкнуту людину.

Чому нападник мав зброю

Вигівський підтвердив, що у 2025 році чоловік отримав дозвіл на володіння зброєю. Для цього він надав медичну довідку про психічний стан та відсутність залежностей.

Тепер поліція перевіряє медичний заклад і осіб, які видали документи. У правоохоронців виникли питання щодо адекватності стану чоловіка на момент оформлення дозволу.

Як почався теракт у Києві

Вигівський розповів, що виклик до поліції надійшов о 16:32. Повідомлялося про конфлікт між громадянами на вулиці. Патрульні прибули на місце як на звичайну побутову сварку.

"Вже коли надійшов виклик у цієї особи був травматичний пістолет при собі. Він вистрілив в бік сусіда, з яким був конфлікт. Потім забіг до себе в квартиру, взяв зброю, з якою потім пішов до супермаркету, та підпалив квартиру. Ми це все чітко по хронології зафіксували", — зазначив глава Нацполіції.

Що сталося з патрульними, які втекли під час теракту

Окремо поліція прокоментувала відео, на якому двоє патрульних відходять із місця події після перших пострілів. За словами Вигівського, на той момент правоохоронці перебували біля дитини та збиралися повернутися до службового авто за аптечкою. Він стверджує, коли пролунали постріли, патрульні не розуміли, звідки ведеться вогонь і хто стріляє.

"Оця ситуація, де поліцейські стоять біля дитини. Після цього вони повідомили по засобам зв'язку чергового по місту, черговий доповів керівнику ГУ Києва. І ми в таких ситуаціях відразу вводимо спеціальну операцію і вона була введена", — розповів Вигівський.

За його словами, наразі слідчі продовжують встановлювати мотиви нападника, хронологію його дій та обставини видачі дозволу на зброю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилася реакція поліції на двох патрульних, які втекли під час теракту в Києві.

Також "Коментарі" писали, що українці закликають відправити на фронт поліцейських, які втекли під час стрілянини в Києві.