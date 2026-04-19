Стрілянина в Києві: з'вилася нова інформація про нападника, який убив шістьох людей

Slava Kot
У Києві 18 квітня у Голосіївському районі озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих, після чого забарикадувався в супермаркеті та взяв заручників. За офіційними даними, загинули шість людей, ще щонайменше 15 дістали поранення. Розповідаємо, що відомо про київського стрільця.
Що відомо про нападника у Києві. Фото з відкритих джерел
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, нападник у Києві стріляв по людях майже впритул. Після цього він сховався в магазині, де силовики намагалися вести переговори. Коли перемовини не дали результату, спецпідрозділ КОРД провів штурм. Під час операції стрільця ліквідували. Розстріл мирних людей в Києві кваліфіковано як тероризм.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що нападником був 58-річний чоловік, уродженець Москви, який мав українське громадянство. Раніше він проживав у Бахмуті, а згодом переїхав до Києва.
Українські ЗМІ назвали його ім’я – це Дмитро Васильченков. За попередніми даними, він мав кримінальне минуле.
Згодом з’ясувалося, що загинуло шість людей після нападу стрільця.
Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності, а тепер правоохоронці перевіряють його зв’язки, цифрові пристрої та можливі мотиви.
Відділ OSINT "Телебачення Торонто" повідомив, що стрілець у 2015-2017 роках жив у Росії, повернувся в Україну та мав антиукраїнські погляди. До кримінальної відповідальності притягався в 2023 році у справі про тілесні ушкодження. За даними ЗМІ чоловік нібито влаштував бійку у столичному супермаркеті. Однаку 2024 році суд звільнив його від відповідальності після примирення з потерпілим.
Слідство встановлює, як саме чоловік отримав доступ до зброї. Попередньо йдеться про зареєстрований карабін. Також перед виходом на вулицю нападник підпалив квартиру, де був зареєстрований.
СБУ та Національна поліція кваліфікували подію як терористичний акт. Офіційний мотив злочину поки не названо. Слідчі заявляють, що перевіряють кілька версій, зокрема особисті мотиви, психічний стан нападника та можливі зовнішні контакти.
