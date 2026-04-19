Стрельба в Киеве: появилась новая информация о нападающем, который убил шесть человек

В Киеве 18 апреля в Голосеевском районе вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. По официальным данным, погибли шесть человек, еще не менее 15 получили ранения. Рассказываем, что известно о киевском стрелке.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, нападающий в Киеве стрелял по людям почти в упор. После этого он скрылся в магазине, где силовики пытались вести переговоры. Когда переговоры не принесли результата, спецподразделение КОРД провело штурм. Во время операции стрелок был ликвидирован. Расстрел мирных людей в Киеве квалифицирован как терроризм.

Что известно о стрелке

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что нападающим был 58-летний мужчина, уроженец Москвы, имевший украинское гражданство. Раньше он проживал в Бахмуте, а затем переехал в Киев.

Украинские СМИ назвали его имя – это Дмитрий Васильченков. По предварительным данным, у него было уголовное прошлое.

"В Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие", – отметил Кравченко.

Впоследствии выяснилось, что погибли шесть человек после нападения стрелка.

"Установлено лицо стрелка — это мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате нападения погибли шесть человек. Среди них — умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице", — добавил генпрокурор.

Президент Владимир Зеленский заявил, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности, а теперь стражи порядка проверяют его связи, цифровые устройства и возможные мотивы.

"Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно, и почему он такое наделал. Надо проверить каждую деталь. В работе у следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены. Вся проверенная информация должна быть предоставлена нашим людям", — сказал Зеленский

Отдел OSINT "Телевидение Торонто" сообщил, что стрелок в 2015-2017 годах жил в России, вернулся в Украину и имел антиукраинские взгляды. К уголовной ответственности привлекался в 2023 году по делу о телесных повреждениях. По данным СМИ мужчина якобы устроил драку в столичном супермаркете. Однако в 2024 году суд освободил его от ответственности после примирения с потерпевшим.

Оружие и обстоятельства нападения

Следствие устанавливает, как именно мужчина получил доступ к оружию. Предварительно речь идет о зарегистрированном карабине. Также перед выходом на улицу нападающий поджег квартиру, где был зарегистрирован.

СБУ и Национальная полиция квалифицировали произошедшее как террористический акт. Официальный мотив преступления пока не назван. Следователи заявляют, что проверяют несколько версий, включая личные мотивы, психическое состояние нападающего и возможные внешние контакты.

