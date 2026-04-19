Стрілянина в Києві: з’явилася реакція поліції на двох патрульних, які втекли

Після масової стрілянини у Голосіївському районі Києва, що сталася 18 квітня, Національна поліція відреагувала на відео із двома патрульними, які залишили місце події після появи озброєного нападника. Правоохоронців тимчасово відсторонили від служби, а щодо їхніх дій розпочато службове розслідування.

Двоє патрульних втекли з місця інциденту, де чоловік розстрілював людей. Фото з відкритих джерел

На записі видно двох поліцейських неподалік місця стрілянини. Після появи чоловіка зі зброєю вони відступають, за кілька секунд чути постріли і патрульні тікають з місця інциденту. Один із перехожих після пострілів падає на землю. Йому не вдалося врятуватися. Також у зоні небезпеки опинилася дитина, яка рятувалася самостійно.

Реакція Нацполіції

Голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що за дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка вже розпочато перевірку поліцейський, які втекли з місця інциденту. За його словами, слідчі вивчають усі доступні відеозаписи.

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань. Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні", — сказав Вигівський.

Реакція МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поведінка правоохоронців у критичній ситуації має відповідати професійним стандартам.

"Служити та захищати — не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними діями, особливо коли від цього залежать життя людей", — сказав Клименко.

Нагадаємо, що 18 квітня у Києві озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих, після чого забарикадувався у супермаркеті та захопив заручників. Під час штурму нападника ліквідували. Унаслідок трагедії загинули шестеро людей, щонайменше 15 осіб дістали поранення.

