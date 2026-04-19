Нові кадри стрілянини у Києві: двоє поліцейських втекли з місця інциденту

У мережі з’явилися нові кадри масової стрілянини, що сталася 18 квітня у Голосіївському районі Києва. На відео зафіксовано момент, коли двоє поліцейських залишають місце події після перших пострілів київського стрільця.

Поліцейські втекли під час теракту в Києві

Поліцейські втекли під час стрілянини в Києві

18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих у Києві, після чого забарикадувався в супермаркеті та взяв заручників. Спецоперація із затримання нападника завершилася його ліквідацією.

Двоє поліцейьских поблизу місця інциденту. Кадр з відео

На оприлюднених нових кадрах видно двох правоохоронців, які перебували неподалік місця стрілянини. Після появи озброєного чоловіка вони починають тікати. За кілька секунд після цього чути постріли, а одна з людей падає на землю. Також на записі видно дитину, яка опинилася поблизу зони небезпеки та врятувалася самостійно.

Момент коли поліцейський помітив стрільця. Кадр з відео

Поліцейський тікає після пострілів у Києві. Кадр з відео

"Коментарі" не публікує відео моменту, адже на ньому присутні чутливі кадри.

Реакція поліції

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за фактом дій правоохоронців буде проведене службове розслідування. Відповідне доручення отримав голова Національної поліції Іван Вигівський. За словами міністра, усі зібрані матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань.

""Служити та захищати" — не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо — в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", — заявив Клименко.

Що відомо про напад у Києві

Під час атаки загинуло шість людей, також відомо про щонайменше 15 постраждалих. Після того, як стрілець у КИєві захопив заручників та вбив одного з них, силовики провели штурм приміщення, де переховувався нападник. Його ліквідували. Слідчі продовжують встановлювати мотиви злочину та всі обставини трагедії.

