Новые кадры стрельбы в Киеве: двое полицейских скрылись с места инцидента
Новые кадры стрельбы в Киеве: двое полицейских скрылись с места инцидента

В сети появились новые кадры стрельбы в Киеве. В МВД отреагировали на бегство полицейских во время теракта.

19 апреля 2026, 09:28
Slava Kot

В сети появились новые кадры массовой стрельбы, произошедшей 18 апреля в Голосеевском районе Киева. На видео зафиксирован момент, когда двое полицейских покидают место происшествия после первых выстрелов киевского стрелка.

Новые кадры стрельбы в Киеве: двое полицейских скрылись с места инцидента

Полицейские скрылись во время теракта в Киеве

Полицейские скрылись во время стрельбы в Киеве

18 апреля вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Спецоперация по задержанию нападающего завершилась его ликвидацией.

Новые кадры стрельбы в Киеве: двое полицейских скрылись с места инцидента - фото 2

Двое полицейских вблизи места инцидента. Кадр с видео

На обнародованных новых кадрах видны двое правоохранителей, которые находились неподалеку от места стрельбы. После появления вооруженного мужчины они начинают убегать. Через несколько секунд после этого слышны выстрелы, а один из людей падает на землю. Также на записи виден ребенок, который оказался вблизи зоны опасности и спасся самостоятельно.

Новые кадры стрельбы в Киеве: двое полицейских скрылись с места инцидента - фото 2

Момент когда полицейский заметил стрелка. Кадр с видео

Новые кадры стрельбы в Киеве: двое полицейских скрылись с места инцидента - фото 2

Полицейский убегает после выстрелов в Киеве. Кадр с видео

"Комментарии" не публикует видео момента, ведь на нем присутствуют чувствительные кадры.

Реакция МВС

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по факту действий правоохранителей будет проведено служебное расследование. Соответствующее поручение получил глава Национальной полиции Иван Выговский. По словам министра, все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

""Служить и защищать" — не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизнь людей", — заявил Клименко.

Что известно о нападении в Киеве

В ходе атаки погибли шесть человек, также известно о по меньшей мере 15 пострадавших. После того, как стрелок в Киеве захватил заложников и убил одного из них, силовики провели штурм помещения, где скрывался нападающий. Его ликвидировали. Следователи продолжают устанавливать мотивы преступления и все обстоятельства трагедии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась новая информация о киевском стрелке, убившем шесть человек.

Также "Комментарии" писали, что в Украине после войны будет больше стрельбы на улицах: почему страна может столкнуться с новой угрозой.



