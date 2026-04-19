В Україні після війни буде більше стрілянини на вулицях: чому країна може зіткнутися з новою загрозою

Slava Kot
Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що після закінчення війни Україна може зіткнутися не лише з відбудовою країни, а й з серйозними безпековими викликами всередині суспільства, зокрема зі збільшенням збройних інцидентів на вулиці.
Віталій Портников в етері "Еспресо", на тлі стрілянини в Києві, заявив, що у післявоєнний період країну можуть сколихнути численні випадки стрілянини на вулицях, які не обов’язково будуть терористичними актами.
Портников зазначає, що багато українців повернуться з фронту після років бойових дій. Частина з них матиме важкий досвід війни, втрати та посттравматичні наслідки. За його словами, у поєднанні зі знанням поводження зі зброєю це може створити додаткові ризики.
На його думку, проблемою стане не лише наявність зброї, а й процес соціалізації ветеранів, яким доведеться заново знаходити себе в цивільному середовищі, повертатися до роботи, родини та звичного життя.
