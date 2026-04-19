В Украине после войны будет больше стрельбы на улицах: почему страна может столкнуться с новой угрозой

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что после окончания войны Украина может столкнуться не только с восстановлением страны, но и с серьезными вызовами безопасности внутри общества, в частности с увеличением вооруженных инцидентов на улице.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо", на фоне стрельбы в Киеве, заявил, что в послевоенный период страну могут потрясти многочисленные случаи стрельбы на улицах, которые не обязательно будут террористическими актами.

"Я думаю, что после войны у нас будет очень много инцидентов с огнестрельным оружием. Люди, после нескольких таких случаев массовой стрельбы, а я считаю, что будут десятки смертей, забудут о свободном ношении огнестрельного оружия как факте на десятилетие. Просто потому, что будут наблюдать похороны за похоронами. Это будет обычным фоном послевоенной жизни. В той или иной ситуации будет сообщено о массовой стрельбе и это не было террористическим актом", — заявил Портников.

Портников отмечает, что многие украинцы вернутся с фронта после лет боевых действий. Часть из них будет иметь тяжелый опыт войны, потери и посттравматические последствия. По его словам, в сочетании со знанием обращения с оружием это может создать дополнительные риски.

По его мнению, проблемой станет не только наличие оружия, но и процесс социализации ветеранов, которым придется заново находить себя в гражданской среде, возвращаться к работе, семье и привычной жизни.

"Такой будет послевоенная Украина. После таких 3-5 эпизодов массовых расстрелов, разговоры о ношении огнестрельного оружия у травмированного общества закончатся навсегда. Сам вопрос жизни и смерти поставят точку над этими дискуссиями", — добавил Портников.

