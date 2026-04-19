Стрельба в Киеве: появилась реакция полиции на двух сбежавших патрульных

После массовой стрельбы в Голосеевском районе Киева, произошедшей 18 апреля, Национальная полиция отреагировала на видео с двумя патрульными, покинувшими место происшествия после появления вооруженного нападающего. Правоохранителей временно отстранили от службы, а по их действиям начато служебное расследование.

Двое патрульных скрылись с места инцидента, где мужчина расстреливал людей. Фото из открытых источников

На записи видны двое полицейских неподалеку от места стрельбы. После появления мужчины с оружием они отступают, через несколько секунд слышны выстрелы и патрульные бегут с места инцидента. Один из прохожих после выстрелов падает на землю. Ему не удалось спастись. Также в зоне опасности оказался спасавшийся ребенок.

Реакция Нацполиции

Председатель Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что по поручению министра внутренних дел Игоря Клименко уже начата проверка сбежавших с места инцидента полицейский. По его словам, следователи изучают все доступные видеозаписи.

"Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе распространенные в сети, опрашиваются свидетели. Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований. Мы заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании", — сказал Выговский.

Реакция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что поведение правоохранителей в критической ситуации должно отвечать профессиональным стандартам.

"Служить и защищать — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими действиями, особенно когда от этого зависят жизнь людей", — сказал Клименко.

Напомним, что 18 апреля в Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников. Во время штурма нападавшего ликвидировали. В результате трагедии погибли шесть человек, по меньшей мере 15 человек получили ранения.

