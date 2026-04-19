Полиция раскрыла новые детали о киевском стрелке: кто он, как началась стрельба, что делала полиция

Глава Национальной полиции Иван Выговский обнародовал новые подробности стрельбы в Киеве, которая завершилась гибелью людей и спецоперацией силовиков. По его словам, трагедия началась с обычной бытовой ссоры между соседями, а нападавший имел официальное разрешение на оружие.

Дмитрий Васильченков устроил теракт в Киеве. Фото из открытых источников

Кто такой киевский стрелок

По данным полиции, нападающим был уроженец Москвы 58-летний Дмитрий Васильченков. С 1992 года он служил в Украине в автомобильных войсках, а после ухода на пенсию в 2005 году некоторое время проживал в России.

"Подняли его социальные страницы, взгляды у него отрицательные. Нельзя сказать, что у него была позиция украинская", – рассказал Выговский.

В 2017 году мужчина вернулся в Украину и жил в Бахмуте. Позже переехал в Киев. Полиция также проверяет его публичную активность в соцсетях и возможные пророссийские взгляды.

По словам правоохранителей, соседи характеризовали его как замкнутого человека.

Почему нападавший имел оружие

Выговский подтвердил, что в 2025 году мужчина получил разрешение на владение оружием. Для этого он предоставил медицинскую справку о психическом состоянии и отсутствии зависимостей.

Теперь полиция проверяет медицинское учреждение и лиц, выдавших документы. У правоохранителей возникли вопросы адекватности состояния мужчины на момент оформления разрешения.

Как начался теракт в Киеве

Выговский рассказал, что вызов в полицию поступил в 16:32. Сообщалось о конфликте между гражданами на улице. Патрульные прибыли на место как на обычную бытовую ссору.

"Уже когда пришел вызов у этого лица был травматический пистолет при себе. Он выстрелил в сторону соседа, с которым был конфликт. Затем забежал к себе в квартиру, взял оружие, с которым потом пошел в супермаркет, и поджег квартиру. Мы это все четко по хронологии зафиксировали", — отметил глава Нацполиции.

Что произошло с патрульными, сбежавшими во время теракта

Отдельно полиция прокомментировала видео, на котором двое патрульных уходят с места происшествия после первых выстрелов. По словам Выговского, на тот момент правоохранители находились возле ребенка и собирались вернуться в служебный автомобиль за аптечкой. Он утверждает, что когда раздались выстрелы, патрульные не понимали, откуда ведется огонь и кто стреляет.

"Эта ситуация, где полицейские стоят возле ребенка. После этого они сообщили по средствам связи дежурного по городу, дежурный доложил руководителю ГУ Киева. И мы в таких ситуациях сразу вводим специальную операцию и она была введена", – рассказал Выговский.

По его словам, в настоящее время следователи продолжают устанавливать мотивы нападающего, хронологию его действий и обстоятельства выдачи разрешения на оружие.

