Полиция раскрыла новые детали о киевском стрелке: кто он, как началась стрельба, что делала полиция

Глава Национальной полиции Иван Выговский обнародовал новые подробности стрельбы в Киеве, которая завершилась гибелью людей и спецоперацией силовиков. По его словам, трагедия началась с обычной бытовой ссоры между соседями, а нападавший имел официальное разрешение на оружие.
Дмитрий Васильченков устроил теракт в Киеве. Фото из открытых источников
По данным полиции, нападающим был уроженец Москвы 58-летний Дмитрий Васильченков. С 1992 года он служил в Украине в автомобильных войсках, а после ухода на пенсию в 2005 году некоторое время проживал в России.
В 2017 году мужчина вернулся в Украину и жил в Бахмуте. Позже переехал в Киев. Полиция также проверяет его публичную активность в соцсетях и возможные пророссийские взгляды.
По словам правоохранителей, соседи характеризовали его как замкнутого человека.
Выговский подтвердил, что в 2025 году мужчина получил разрешение на владение оружием. Для этого он предоставил медицинскую справку о психическом состоянии и отсутствии зависимостей.
Теперь полиция проверяет медицинское учреждение и лиц, выдавших документы. У правоохранителей возникли вопросы адекватности состояния мужчины на момент оформления разрешения.
Выговский рассказал, что вызов в полицию поступил в 16:32. Сообщалось о конфликте между гражданами на улице. Патрульные прибыли на место как на обычную бытовую ссору.
Отдельно полиция прокомментировала видео, на котором двое патрульных уходят с места происшествия после первых выстрелов. По словам Выговского, на тот момент правоохранители находились возле ребенка и собирались вернуться в служебный автомобиль за аптечкой. Он утверждает, что когда раздались выстрелы, патрульные не понимали, откуда ведется огонь и кто стреляет.
По его словам, в настоящее время следователи продолжают устанавливать мотивы нападающего, хронологию его действий и обстоятельства выдачи разрешения на оружие.
