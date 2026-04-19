Сколько полицейских сражаются на фронте: глава Нацполиции озвучил точные цифры

В Национальной полиции Украины сейчас служат более 100 тысяч сотрудников, из которых около 9 тысяч непосредственно выполняют боевые задания на фронте. Еще более 30 тысяч правоохранителей работают в регионах, приближенных к зоне боевых действий. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский.

Иван Выгивский во время брифинга по поводу теракта в Киеве рассказал о составе Нацполиции.

"В Нацполиции работает чуть более 100 тысяч полицейских. 25 тысяч — это только женщины у нас. И 13,5 тысяч — это полицейские, не достигшие 25 лет, то есть — не мобилизационного возраста. При этом около 9 тысяч полицейских постоянно воюет на фронте, и еще более 30 тысяч задействованы и работают на территориях", — сказал Выгивский.

Отдельно Выгивский прокомментировал ситуацию с двумя патрульными, покинувшими место теракта в Киеве. Глава Нацполиции назвал инцидент "досадным".

"Мы не можем о ней не говорить. Мы принимаем кадровые решения и также материалы, которые мы соберем (в ходе служебного расследования), мы направим в ДБР. Но все-таки не совсем корректно и правильно делать выводы именно по действиям этих двух полицейских по всей системе Нацполиции", — заявил Выговский.

Напомним, что 18 апреля в Киеве произошел теракт, во время которого мужчина убил шесть человек, еще 14 получили ранения.

