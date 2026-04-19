Сколько полицейских сражаются на фронте: глава Нацполиции озвучил точные цифры

Slava Kot
В Национальной полиции Украины сейчас служат более 100 тысяч сотрудников, из которых около 9 тысяч непосредственно выполняют боевые задания на фронте. Еще более 30 тысяч правоохранителей работают в регионах, приближенных к зоне боевых действий. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выгивский.
Иван Выгивский. Фото из открытых источников
Иван Выгивский во время брифинга по поводу теракта в Киеве рассказал о составе Нацполиции.
Отдельно Выгивский прокомментировал ситуацию с двумя патрульными, покинувшими место теракта в Киеве. Глава Нацполиции назвал инцидент "досадным".
Напомним, что 18 апреля в Киеве произошел теракт, во время которого мужчина убил шесть человек, еще 14 получили ранения.
