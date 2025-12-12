logo_ukra

Сіверськ під Україною чи РФ: у ЗСУ дали відверту відповідь
commentss НОВИНИ Всі новини

Сіверськ під Україною чи РФ: у ЗСУ дали відверту відповідь

У ЗСУ кажуть, що російські війська не мають контролю над Сіверськом, за місто йдуть бої

12 грудня 2025, 15:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська пропаганда стверджує, що загарбники встановили повний контроль над Сіверськом Донецької області. Натомість українські військові закликають усіх не вірити росіянам. Адже Сіверськ станом на 12 грудня не контролюється російськими окупантами, незважаючи на всі заяви ворога. Ведуться бої за місто. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів спікера 11-го армійського корпусу, підполковник Дмитро Запорожець.

Сіверськ під Україною чи РФ: у ЗСУ дали відверту відповідь

Бої за Сіверськ. Фото: із відкритих джерел

"Йде бойова робота. І всі командири всіх рівнів знаходяться на місцях. Залучені до процесу допомоги та управління реагування на критичну ситуацію та командир корпусу та командувач Групування військ", — зазначив він, коментуючи ситуацію під Сіверськом.

Запорожець у такий спосіб спростував інформацію, яку розповсюджували російські пропагандисти про нібито повний контроль російських військ над містом Сіверськ у Донецькій області.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін 11 грудня з цього приводу вже вкотре нафантазував чергові "успіхи" своєї армії. Він прилюдно заявив про "захоплення" Сіверська Донецької області, і, як завжди, його заява не мала нічого спільного з реальністю.

