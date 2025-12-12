Сіверськ під Україною чи РФ: у ЗСУ дали відверту відповідь

Російська пропаганда стверджує, що загарбники встановили повний контроль над Сіверськом Донецької області. Натомість українські військові закликають усіх не вірити росіянам. Адже Сіверськ станом на 12 грудня не контролюється російськими окупантами, незважаючи на всі заяви ворога. Ведуться бої за місто. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів спікера 11-го армійського корпусу, підполковник Дмитро Запорожець.

Бої за Сіверськ. Фото: із відкритих джерел

"Йде бойова робота. І всі командири всіх рівнів знаходяться на місцях. Залучені до процесу допомоги та управління реагування на критичну ситуацію та командир корпусу та командувач Групування військ", — зазначив він, коментуючи ситуацію під Сіверськом.

Запорожець у такий спосіб спростував інформацію, яку розповсюджували російські пропагандисти про нібито повний контроль російських військ над містом Сіверськ у Донецькій області.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін 11 грудня з цього приводу вже вкотре нафантазував чергові "успіхи" своєї армії. Він прилюдно заявив про "захоплення" Сіверська Донецької області, і, як завжди, його заява не мала нічого спільного з реальністю.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Мирноградському напрямку ворог продовжує тиснути з південного флангу, лізуть нахабно, рухаються спокійно, але не всі повертаються назад. Про це повідомляє військовослужбовець Сил оборони України із позивним "Мучною".

"Наші воїни не дрімають і забивають цей мотлох ще на підходах. Незважаючи на втрати, російські вже встигли зайти у більшу частину приватного сектору. Фіксувалися біля Свято-Вікторівського храму і в районі шахти №3, де терикон висить у сірій зоні і постійно під загрозою!" – зазначає військовий.

Також "Коментарі" писали – яку частину Покровська досі утримують ЗСУ: яке військо Путін кидає взяття міста.