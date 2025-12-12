logo

Северск под Украиной или РФ: в ВСУ дали откровенный ответ

В ВСУ говорят, что российские войска не имеют контроля над Северском, за город идут бои

12 декабря 2025, 15:40
Российская пропаганда утверждает, что захватчики установили полный контроль над Северском Донецкой области. В то же время украинские военные призывают всех не верить россиянам. Ведь Северск по состоянию на 12 декабря не контролируется российскими оккупантами, несмотря на все заявления врага. Ведутся бои за город. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикера 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец.

Северск под Украиной или РФ: в ВСУ дали откровенный ответ

Бои за Северск. Фото: из открытых источников

"Идет боевая работа. И все командиры всех уровней находятся на местах. Приобщены к процессу помощи и управления реагирования на критическую ситуацию и командир корпуса и командующий Группировки войск", — отметил он, комментируя ситуацию под Северском.

Запорожец таким образом опроверг информацию, которую распространяли российские пропагандисты о якобы полном контроле российских войск над городом Северск в Донецкой области.

Стоит отметить, российский диктатор Владимир Путин 11 декабря по этому поводу уже в который раз нафантазировал очередные "успехи" своей армии. Он прилюдно заявил о "захвате" Северска Донецкой области, и как всегда, его заявление не имело ничего общего с реальностью.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мирноградском направлении враг продолжает давить с южного фланга, лезут нагло, двигаются спокойно, но не все возвращаются назад. Об этом сообщает военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Наши воины не дремлют и забивают этот хлам еще на подходах. Несмотря на потери, рус*ки уже успели зайти в большую часть частного сектора. Фиксировались у Свято-Викторовского храма и в районе шахты №3, где террикон висит в серой зоне и постоянно находится под угрозой!" – отмечает военный.

Также "Комментарии" писали – какую часть Покровска до сих пор удерживают ВСУ: какое войско Путин бросает на взятие города.



