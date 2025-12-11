Какую часть Покровска до сих пор удерживают ВСУ: какое войско Путин бросает на взятие города

Говорить о завершении битвы за Покровск и Мирноград преждевременно. Какую часть Покровска до сих пор удерживают украинские защитники? Сколько оккупантов Кремль сегодня удерживает в районе Покровска и Мирнограда? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Украинская армия продолжает держать пусть не весь город, но небольшие части окраин города Покровска

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак заявил в эфире Радио NV, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертями Покровска.

Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года российские захватчики очень стремительно начали приближаться к городу Покровск. По его мнению, от того периода надо считать начало обороны города.

"Украинская армия продолжает держать пусть не весь город, но небольшие окраины, части окраин города Покровска. Возможно три четвертых города, даже может больше, находится или под полным контролем российской армии, или под частичным", — отметил Ступак.

Эксперт добавил, что украинских военных уже нет в тех местах, которые, по данным мониторингового проекта DeepState, следует считать серой зоной. Однако там фиксируется присутствие российских оккупантов.

"Постепенно они туда заводят технику, заводят людей и накапливаются в городе. Кстати, там есть много локаций, где можно прятаться, начиная от какого-то небольшого гаражного кооператива, заканчивая каким-то крупным промышленным объектом, шахтой, карьером... Есть где спрятать тяжелую технику", — добавил Ступак.

Также эксперт обратил внимание на сообщения об окружении города Мирноград.

"Да, в серой зоне, но это кольцо уже показано, оно уже замкнулось. Да, это еще не полное замыкание в классическом понимании, но, в любом случае, наши парни и девушки там находятся", — сообщил Ступак.

Оборона Покровска и Мирнограда все равно продолжается

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире "Украинского радио" заявил, что согласно карте DeepState можно увидеть, что Покровск в значительной степени уже захвачен российскими войсками, а Мирноград окружает определенная "серая" зона.

"Да, он может туда заходить, как правило, это делают разного рода "знаменосцы" и малые пехотные группы, которые просачиваются. И к сожалению, со временем противник там пытается накапливаться, вгрызаться в землю. Эта территория становится разрушенной, поскольку удары по ней наносятся по сути с обеих сторон и со временем, по крайней мере в нынешней ситуации, противник может там закрепляться", — объяснил он.

В то же время, по словам Тимочко, это очень относительное определение, ведь в так называемой "красной" зоне, которую удерживает армия РФ в районе Покровско-Мирноградской агломерации, находится 150 тысяч российских захватчиков.

"Это по всей дуге обороны между Покровском и Мирноградом. Тогда как, например, в этой "серой" зоне у противника может быть 1-2 батальона и то разрозненных. Но они фиксируются. Конечно, точную цифру определить трудно, но там примерно такое количество противника, который пытается расширить эту зону контроля российских войск. И к этому добавим непрерывные удары беспилотниками, артиллерией, авиацией — это то, что противник делает каждый день, действительно массово, что приводит и к разрушениям, и к жертвам", — добавил обозреватель.

Однако Тимочко подчеркнул, что оборона Покровска и Мирнограда все равно продолжается.

"И, что самое важное, там нет каких-то рассечений или окружений, о чем очень хотят говорить россияне, но это постоянно опровергают наши Вооруженные силы. Тем не менее видим, что бои продолжаются и в ближайшее время однозначно будут продолжаться", — подытожил эксперт.

