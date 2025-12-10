Кремль готовит новый фронт: разведка узнала, где Россия резко активизировала операции

Российская Федерация резко усиливает свою деятельность в Приднестровском регионе Молдовы, пытаясь отвлечь внимание и ресурсы Украины на потенциальную угрозу в этом направлении. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным разведки, в так называемой ПМР развернуты масштабные мобилизационные мероприятия: в местные вооруженные формирования массово вызывают резервистов, а со складов начали расконсервацию старого вооружения. Параллельно оккупационные администрации запускают производство беспилотников и открывают обучающие центры для операторов БПЛА.

В ГУР отмечают, что Кремль использует Приднестровье как инструмент дестабилизации Молдовы и создания дополнительной угрозы для южных областей Украины. Возрастает вероятность проникновения диверсионных групп на украинскую территорию.

Для усиления своих позиций Москва направляет в регион агентов спецслужб. Их задача – организация информационных провокаций, распространение хаоса, подстрекательство кризисных процессов и проведение диверсионной деятельности.

После того, как в начале 2025 года "Газпром" прекратил поставлять газ в регион, избежать экономического коллапса ПМР помогла официальная Молдова: компания "Молдовагаз" продает необходимые объемы ресурса. Однако сейчас Кремль пытается вернуть Тирасполь в зависимость от бесплатного российского газа, одновременно укрепляя позиции пророссийских сил.

В ГУР подчеркивают, что нынешняя активизация РФ является частью масштабной гибридной операции, которую Москва разворачивает в преддверии псевдовыборов "президента ПМР" в 2026 году. Ее цели – укрепление пророссийского влияния, скрытое увеличение военного присутствия и подготовка плацдарма для возможной эскалации в выгодный момент Кремля.

