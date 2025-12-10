Кремль готує новий фронт: розвідка дізналася, де Росія різко активізувала операції

Російська Федерація різко посилює свою діяльність у Придністровському регіоні Молдови, намагаючись відтягнути увагу та ресурси України на потенційну загрозу з цього напрямку. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними розвідки, у так званій ПМР розгорнуто масштабні мобілізаційні заходи: до місцевих збройних формувань масово викликають резервістів, а зі складів почали розконсервацію старого озброєння. Паралельно окупаційні адміністрації запускають виробництво безпілотників і відкривають навчальні центри для операторів БПЛА.

У ГУР зазначають, що Кремль використовує Придністров’я як інструмент для дестабілізації Молдови та створення додаткової загрози для південних областей України. Зростає ймовірність проникнення диверсійних груп на українську територію.

Для посилення своїх позицій Москва направляє у регіон агентів спецслужб. Їхнє завдання – організація інформаційних провокацій, поширення хаосу, підбурення кризових процесів і проведення диверсійної діяльності.

Після того, як на початку 2025 року Газпром припинив постачати газ до регіону, уникнути економічного колапсу ПМР допомогла офіційна Молдова: компанія "Молдовагаз" продає необхідні обсяги ресурсу. Однак зараз Кремль намагається повернути Тирасполь у залежність від безкоштовного російського газу, одночасно зміцнюючи позиції проросійських сил.

У ГУР підкреслюють, що нинішня активізація РФ є частиною масштабної гібридної операції, яку Москва розгортає напередодні псевдовиборів "президента ПМР" у 2026 році. Її цілі – укріплення проросійського впливу, приховане збільшення військової присутності та підготовка плацдарму для можливої ескалації у вигідний Кремлю момент.

