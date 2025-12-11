Яку частину Покровська досі утримують ЗСУ: яке військо Путін кидає на взяття міста

Говорити про завершення битви за Покровськ та Мирноград передчасно. Яку частину Покровська й досі утримують українські захисники? Скільки окупантів Кремль сьогодні утримує в районі Покровська та Мирнограду? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Українська армія продовжує тримати нехай не все місто, але невеликі частини околиць міста Покровська

Колишній співробітник Служби безпеки України військовий експерт Іван Ступак заявив в ефірі Радіо NV, що російська загарбницька армія повністю або частково тримає контроль над трьома чвертями Покровська.

Експерт нагадав, що у вересні-жовтні 2024 року російські загарбники дуже стрімко почали наближатися до міста Покровськ. На його думку, від того періоду слід вважати початок оборони міста.

"Українська армія продовжує тримати нехай не все місто, але невеликі околиці, частини околиць міста Покровська. Можливо, три четверті міста, навіть може більше, знаходиться або під повним контролем російської армії, або під частковим", — зазначив Ступак.

Експерт додав, що українських військових уже немає у тих місцях, які, за даними моніторингового проекту DeepState, слід вважати сірою зоною. Проте там фіксується присутність російських окупантів.

"Поступово вони туди заводять техніку, заводять людей і накопичуються у місті. До речі, там є багато локацій, де можна ховатись, починаючи від якогось невеличкого гаражного кооперативу, закінчуючи якимсь великим промисловим об’єктом, шахтою, кар’єром… Є де заховати важку техніку", — додав Ступак.

Також експерт звернув увагу на повідомлення про оточення міста Мирноград.

"Так, у сірій зоні, але ця обручка вже показана, вона вже замкнулася. Так, це ще не повне замикання в класичному розумінні, але, у будь-якому випадку, наші хлопці та дівчата там знаходяться", — повідомив Ступак.

Оборона Покровська та Мирнограда все одно триває

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі "Українського радіо" заявив, що згідно з картою DeepState можна побачити, що Покровськ значною мірою вже захоплений російськими військами, а Мирноград оточує певна "сіра" зона.

"Так, він може туди заходити, як правило, це роблять різного роду "прапороносці" і малі піхотні групи, які просочуються. І на жаль, згодом противник там намагається накопичуватися, вгризатися в землю. Ця територія стає зруйнованою, оскільки удари по ній наносяться по суті з обох сторін і з часом, закріплюватися", — пояснив він.

Водночас, за словами Тимочка, це дуже відносне визначення, адже у так званій "червоній" зоні, яку утримує армія РФ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, перебуває 150 тисяч російських загарбників.

"Це по всій дузі оборони між Покровськом і Мирноградом. Тоді як, наприклад, у цій "сірій" зоні у противника може бути 1-2 батальйони і то розрізнених. Але вони фіксуються. Звичайно, точну цифру визначити важко, але там приблизно така кількість противника, який намагається розширити цю зону контролю російських військ. — це те, що противник робить щодня, справді масово, що призводить і до руйнувань, і жертв", — додав оглядач.

Проте Тимочко наголосив, що оборона Покровська та Мирнограда все одно триває.

"І, що найважливіше, там немає якихось розсічень чи оточень, про що дуже хочуть говорити росіяни, але це постійно спростовують наші Збройні сили. Проте бачимо, що бої продовжуються і найближчим часом будуть однозначно продовжуватися", — підсумував експерт.

